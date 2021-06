«Den siste tiden har det stått mye om smitten i Vågan i media, med forskjellige vinklinger og i forskjellige versjoner. For å oppklare situasjonen ønsker vi å legge frem det som har skjedd. Trevarefabrikken ble først satt i fokus etter en konsert med John Olav Nilsen & Nordsjøen den 11. juni. Basert på en vitneuttalelse ble anmeldelse vurdert i kommunestyret, men saken ble oppklart raskt og det ble stadfestet at Trevarefabrikken hadde overholdt godt smittevern. Basert på vitneuttalelsen og diskusjonen i kommunestyret ble det skrevet saker i både Lofotposten og Våganavisa, hvorav kun den ene avisen faktisk tok kontakt med oss for å få klarhet i situasjonen. Saken ble derfor svært ulikt vinklet og i et så lite samfunn som vi er her i Vågan, er det klart at det påvirker folks holdning til oss. Trevarefabrikken, som mange andre bedrifter i Lofoten, klarer dessverre ikke å fylle alle roller i organisasjonen med lokal arbeidskraft. De få som kommer fra utlandet har alle gjennomført karantenetiden i lokaler godkjent av Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Alle andre har blitt påminnet om de gjeldende smittevernregler. Det som likevel skjedde, helt uavhengig av konserten uken i forveien, var helt uforskyldt de involverte: etter at en gruppe ansatte hadde kommet opp fra sør, og to av dem hadde hatt en opplæringsvakt på Trevarefabrikken, fikk de beskjed fra smittesporere om at én av dem hadde vært i nærkontakt med en som hadde fått påvist smitte sør i landet, før de reiste nordover. De satte seg selv umiddelbart i karantene, og meldte seg opp til test. De to som var på jobb med dem ble også satt i karantene, og meldte seg til test. Kommuneoverlegen ble umiddelbart kontaktet om situasjonen og det var ingen grunn til å knytte smitten til konserten helgen før siden smitten stammet fra andre deler av landet. Torsdag 24. juni ble det iverksatt massetesting av alle ansatte på Trevarefabrikken og deres husstander. Fredag 25. juni kunne kommuneoverlegen med glede melde om at alle 76 testene viste negative prøvesvar. Kommuneoverlegen styrer smittesporingen, og vi setter av alle nødvendige ressurser internt for å støtte ham i dette. Alle råd og anbefalinger blir fulgt. Saken ble først definert som under kontroll og i samråd med kommuneoverlegen ble det bestemt at saken ikke, på det tidspunktet, hørte hjemme i offentligheten . Fra vår side synes vi at vi har fått veldig god støtte og rådgivning under hele prosessen. Å sikre seg 100% mot spredning er umulig, og risiko for spredning vil stadig være tilstede med mindre man går tilbake til en nedstengning av samfunnet. Som Vågan kommune skriver på sine nettsider så er den midlertidige nedstengingen av Trevarefabrikken er frivillig tiltak som vi valgte å iverksette til vi får testet alle ansatte. Som kommunen skriver “Det skyldes ikke at Trevarefabrikken har gjort noe feil. De er tilfeldig rammet. Personer som var tilstede på arrangement i helgen på Trevare kan rapportere om strengt og godt smittevern.” Trevarefabrikken er i samme vanskelige situasjon som resten av næringen som blir påvirket av dette, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for å komme oss gjennom sommeren på best mulig måte sammen. Som en aktør som har stor kapasitet og dermed kan samle mange folk, er vi vårt ansvar bevisst. Vi kjører hyppige møter hvor vi gjør vurderinger om myndighetenes smittevernregler er tilfredsstillende, eller om vi skal gjøre spesielle tiltak. Det har vært relativt hyppige smittevernkontroller hvor vi ikke har fått anmerkninger, kun gode tilbakemeldinger. Månedene siden mars 2020 har vært en konstant læringsprosess for oss, og vi skal fortsette å gjøre ytterligere justeringer når vi åpner igjen. Vi har tillit til myndighetene og kommer til å fortsette å følge deres råd, og håper alle andre gjør det samme. Vi er veldig lei oss for at det ble et utbrudd i Vågan i år, og vi skal gjøre vårt for å stoppe videre spredning. Dette er et ansvar vi deler med alle: våre ansatte, andre aktører, og våre felles gjester. Det hjelper ikke situasjonen om enkeltpersoner eller virksomheter sprer usannheter og skaper usikkerhet verken for lokalbefolkningen eller besøkende i hele kommunen. Dette er en pandemi og en dugnad vi står i sammen, og kun sammen kan vi stoppe spredningen og komme tilbake til en mer normal hverdag. Så hold avstand, test deg om du har symptomer eller er i tvil, og ta vare»