Bussen ble ikke stoppet selv om flere elever skulle vært i karantene: – Vi kunne spredt smitte

Rørvik forteller at smittesporingsarbeidet har vært krevende. Derfor fikk de ikke klarhet i at fire elever måtte i karantene før bussen nesten var fremme i Lofoten.

Rørvik sier videre at flere løsninger ble vurdert i samråd med kommuneoverlegen i Vestvågøy kommune og resten av reisefølget. Han bekrefter at de først foreslo at de fire som skulle i karantene skulle vært adskilt fra øvrige elever og personale, men at de senere landet på at de klassen skulle ta inn på et hotell, før de returnerte til Saltdal.

– Elevene hadde hatt en lang reise, avgjørelsen om å snu kom seint på kvelden 23.05.21 og det ble vurdert at det ikke var tilrådelig ut fra elevenes alder å sende dem ut på ny lang bussreise.

– Sett i ettertid, hva kunne vært gjort annerledes?

– Når vi ser i ettertid burde ikke bussen dratt når man var kjent med at det var smitte, vi burde hatt et system mellom skoleledelsen og kriseledelsen som hadde fanget tidligere opp at reisefølget var på vei, svarer Rørvik.

– Som en del av kommunens krisehåndtering evaluerer vi alle typer hendelser og tar lærdom av de. Det vil vi også gjøre med denne hendelsen når situasjonen er avklart.