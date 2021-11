Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sunniva Danielsen fra Trondheim har blitt litt lei.

Lei av å stadig få telefoner fra folk, som ringer og forteller om private helseopplysninger.

– Dette har pågått siden høsten i fjor, sier hun.

Hyppigheten har variert. Noen perioder hver dag, andre ganger bare én gang i uka.

I snitt tror hun det er snakk om én til tre telefoner i uka.

– I det siste har det tatt seg opp.

Folk forsøker å ringe koronatelefonen i Vestvågøy. Men ender isteden opp hos en privatperson i Trondheim.

Ett siffer er grunnen

Det er ett siffer som er grunnen til at Sunniva får telefoner fra folk.

Hennes telefonnummer slutter på siffrene 760.

Mens koronanummeret til Vestvågøy kommune i Lofoten slutter på siffrene 670.

Folk trykker tilsynelatende 76 der det skulle vært 67.

– I fjor høst var det ganske travelt. Da virket det som det var noe utbrudd eller noe slik. Så roet det seg. Men så kom vaksinene, og da begynte telefonene igjen.

– Den siste tida har det kommet ganske ofte. De rekker å si litt før jeg får avbrutt dem. Det var en her som begynte snakke om koronatesten sin. Og en som ringte denne uka snakket om en time for tredje dose for kona.

De innleder ofte med opplysninger hun slett ikke trenger å vite.

– Jeg tror heller ikke det er gøy for de som ringer og innleder samtalen med opplysninger jeg ikke skal vite før jeg klarer å avbryte.

Ber kommunen vurdere å bytte nummer

– Hva sier de når de får vite at det er deg, og ikke koronatelefonen, de snakker med?

Vestvågøy er en idyllisk kommune i Lofoten i Nordland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Jeg stopper dem som oftest ganske fort, og forteller hva slags nummer de egentlig skal ringe. Men de blir litt fortumlet.

Danielsen sier hun har snakket med Vestvågøy kommune, og spurt dem om de for eksempel kan dele opp nummeret på nettsida si for å gjøre det vanskeligere å ta feil.

– Så er det jo dem som sier at de bare trykket på nummeret som kom i SMSen. Da er det jo noen som har gjort at ganske mange ringer feil.

– Hva kan kommunen gjøre?

– Ikke skrive feil nummer når man sender ut SMS, og dele opp nummeret på nettsida. Men det ligger jo ikke bare på kommunen, for folk trykker jo feil også.

– Numrene er ganske like, så jeg skjønner godt at folk trykker feil. Men hvis flere er klar over denne utfordringen, så passer man kanskje på litt bedre.

– Har du vurdert å bytte nummer?

– Jeg har hatt nummeret mitt siden jeg fikk min første telefon da jeg var 12, og nå er jeg 30. Jeg har ikke noe plan om å bytte nummer.

Hun tenker isteden kommunen kan vurdere bytte nummer.

– Da jeg snakket med kommunen fikk jeg fortalt at det var en annen som hadde ringt og varslet om at den personen hadde fått koronatelefoner. Så det er ikke bare meg.

Vestvågøy vil ikke bytte telefonnummer

NRK har spurt Eva Kibsgaard Nordberg om saken.

Hun er kommuneoverlege i Vestvågøy. I en e-post skriver hun:

– Dette kjenner vi ikke til, jeg har ikke fått tilbakemelding om dette før. Nummeret som er oppgitt i SMSer fra kommunen skal være korrekt.

– Vi kommer nok ikke til å skifte nummer, dette nummeret har vært brukt gjennom hele pandemien og er godt kjent blant våre innbyggere.

NRK ba Nordberg dobbeltsjekke om kommunen kunne ha blitt gjort oppmerksom på utfordringen via dem som besvarer koronatelefonen.

I en ny e-post bekrefter hun:

– Jeg har forhørt meg litt og det bekreftes at koronateamet vårt har fått en henvendelse om feilringing. Jeg kan ikke bekrefte hvem henvendelsen kom fra. Kommunen oppgir korrekt nummer, både på nettsidene og øvrig kommunikasjon med befolkningen, sier hun.