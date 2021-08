Stort utbrudd blant unge uvaksinerte: – Et fåtall er beskyttet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tore Bratt, kommunikasjonssjef i Rana kommune, skriver i en pressemelding at de nå jobber hardt for å få kontroll på situasjonen.

– Alle har tilknytning til kjente smittetilfeller, eller er smittet utenfor kommunen. Smitteoppsporing er gjennomført og nærkontakter er varslet, skriver han.

De smittede er satt i isolasjon og 300 nærkontakter er i karantene.

Kommunen opplyser videre at de fleste smittede er barn og unge voksne:

– Gjennomsnittsalderen på de smittede er 23 år. Ingen av de smittede er fullvaksinerte, et fåtall er beskyttet, mens de fleste er ubeskyttet, skriver Tore Bratt.

Høyt smittetrykk

Rana kommune utvider nå kapasiteten på testklinikken ut uken. Alle med symptomer på sykdom bes bestille time til test, samt holde seg hjemme til svar på test foreligger.

Av de 55 smittede har to personer ukjent smittekilde.

– Nesten alle som har testet positiv har kjent smittekilde, noe som gjør at vi ikke tror omfanget av villsmitte er stort, skriver Bratt før han legger til:

– Vi forventer flere positive prøvesvar i dagene framover, og blir positivt overrasket dersom vi ikke avdekker mer villsmitte.

Kommuneoverlege Frode Berg sier til NRK at smittetrykket er stort.

– Vi har 10–15 positive prøver hver dag. Det er mye. Vi er en av de kommunene med høyest smitte med tanke på innbyggertall.

At det er unge som nå smittes kommer ikke som et sjokk.

– Det er ikke overraskende at vi har et nytt utbrudd, ei heller at det skjer i den yngre delen av befolkningen.

Rana kommune må takle et stort smittetrykk. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Har is i magen

Berg understreker at han mener kommunen per nå har rimelig god kontroll, men at de følger med på utviklingen.

– Vi har flere smitteklynger med pågående smitte. For en av disse kommer smitten fra Sverige, for de to andre vet vi ikke.

– Situasjonen vurderes hele tiden, og vi vurderer om det er nødvendig med nye tiltak. Akkurat nå mener ikke jeg det er nødvendig. Vi kjenner smittekilden til nesten alle som har fått påvist smitte til nå. Da har vi mulighet til å ha litt is i magen.

– Er det noen av dem som er smittet som er alvorlig syke?

– Nei. Ikke som jeg vet om.

– Hva gjør Rana kommune fremover?

– Vi skal gjøre det vi bruker å gjøre når vi har utbrudd. Det handler om å teste så mange som mulig og smittespore på en god måte. I tillegg må vi sørge for at vi er rigget for å håndtere det som måtte oppstå, svarer Berg og legger til:

– Vi er helt i starten av utbruddet. Vi vet ikke hvilken retning dette tar.

Kommunen opplyser også at personer som har vært på vitenskapssenteret fredag 6. august mellom klokken 16:00-17:30 oppfordres til å ha lav terskel for å teste seg selv ved lette symptomer på sykdom.