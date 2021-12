Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag omtalte NRK at NHO ønsker testing på grensen for arbeidere som skal bidra under vinterfisket.

– Det er kjempeviktig med testing på grensa slik at vi har kontroll på smitten, sa regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

Men ikke alle testes på grensen og noen aktører i bransjen ønsker å gjennomføre testing selv.

Da må de følgelig få tak i egne hurtigtester.

Det har vist seg å være vanskelig. På Andenes i Vesterålen er det umulig.

– Vi venter omtrent 45 arbeidere, men har fått kjøpt null tester, forteller Ragni Mortensen ved Jangaard Export på Andenes.

En potensiell smittespredning på anlegget vil kunne ødelegge sesongen.

Umulig å få tak i

Mortensen forteller at fjorårets sesong bar preg av at de var få arbeidere. Det ble lange timer på dem som var på jobb.

Den situasjonen ønsker de å unngå i år. Med arbeidere på vei fra Litauen, Romania, Bulgaria, Oslo og Bodø ser det ut til at de kan klare det.

Men da må de holde smitten unna. Testing kan da bli en viktig faktor, men det er umulig uten utstyr.

Hurtigtester er vanskelig å oppdrive for tiden. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Vi har spurt kommunen og apoteket, men begge var tomme. Bestilling fikk vi lagt inn, men apoteket kunne ikke garantere at de får inn i tide, forteller Ragni Mortensen.

De første arbeiderne kommer allerede over helgen, resten er på plass over jul.

– Vi har også prøvd å få tak i via privat legekontor, men det gikk heller ikke. Hvis vi er så uheldige at det kommer smitte i fabrikken vil det bli vanskelig å holde driften i gang – derfor ønsker vi å gjøre alt for å unngå det.

Hit til Andenes i Vesterålen venter de 45 utenlandske arbeidere. Nå er de usikker på hvordan de skal få testet dem – foreløpig har bedriften ikke fått tak i en eneste hurtigtest. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Har bestilt 15 millioner tester

NRK har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som kjøper inn hurtigtester.

De har foreløpig ikke besvart våre spørsmål.

Men tidligere denne uka ble det kjent at helseministeren har bedt Helsedirektoratet skaffe 15 millioner hurtigtester.

Helsedirektoratet har også inngått innkjøpsavtale om 50 millioner tester der leveransen skal komme tidlig neste år, opplyste Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Hjelper til etter 54 døgn i koma

En mann med mye erfaring både innenfor smitte og smittevern er Stephen Fu. Da pandemien brøt ut i Norge var han en viktig mann for å få inn nok smittevernutstyr til offentlige aktører.

– Det tikket inn bestillinger og jeg gikk på adrenalin i fire uker. Heldigvis hadde jeg mange gode hjelpere som gjorde at vi fikk levert alle ordrene uten skade eller svinn, sier han til NRK.

Et år senere, den 8. mars 2021, ble Fu selv lagt i kunstig koma. Der ble han liggende i 54 dager før han kom til seg selv igjen.

Stephen Fu har tidligere importert smittevernutstyr fra Kina. Nå vil han importere hurtigtester. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Siden da har han trent seg opp, og giftet seg. Nå ønsker han på ny å bidra til at nok utstyr kommer til Norge – slik at blant andre Mortensen kan få testet arbeiderne sine.

– Jeg har hatt god tid til å tenke igjennom ting. Hva kunne jeg gjort annerledes? Alle forholdsregler ble tatt, men jeg ble smittet, sier Fu før han fortsetter:

– En hurtigtest kunne gjort at jeg unngikk smitte ved at vedkommende som var smittet ikke hadde møtt meg.

Nå skal han på nytt bruke kontakter i Kina til å importere godkjent utstyr til Norge – denne gangen hurtigtester.

Kan spare andre i samfunnet

I fjor hjalp kommunen Mortensen og de ansatte med testing. På mandag skal hun i møte med rådmann og kommuneoverlege. Hjelp får de kanskje også i år, men aller helst håper hun at de kan få teste egne ansatte.

– Totalt sett hadde vi spart både samfunnet og andre aktører for penger hvis vi fikk gjøre det selv. I tillegg ville det vært mer kapasitet til andre på teststasjonene.

Når de ansatte først er på fabrikken er det svært få som treffer mange andre, eller drar ut av kommunen.

Jangaard Export ønsker å teste egne ansatte. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Men vinterinfluensa og forkjølelse kan fort gjøre at de ønsker å teste seg. Da vil Mortensen helst unngå at de må bruke kommunenes ressurser.

Uansett hvordan arbeiderne blir testet er hun helt avhengig av dem. Uten deres ankomst vil sesongen nærmest bli avlyst.

– Det er alfa og omega. Utrolig viktig. Uten dem har vi ikke en sjanse, forklarer hun.

– Til slutt kan det gå utover hvor mye fisk vi kan ta imot, som igjen vil ramme både fiskerne og øysamfunn rundt om.