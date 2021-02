Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over hele landet tar flere ordførere til orde for at kommuner med høyt smittetrykk bør få en større del av vaksinedosene.

Tirsdag leverte Folkehelseinstituttet sine innspill om endring av vaksinestrategien til Helsedepartementet, ifølge Dagbladet.

FHI har vurdert hvordan en geografisk skjevfordeling av vaksiner vil påvirke pandemien.

Les også: FHI vil endre sin vaksinestrategi

Under dagens pressekonferanse kom ikke regjeringen med endringer i strategien.

Helseminister Bent Høie sier en beslutning om ny strategi ikke er et svar med to streker under, men at regjeringen skal ta en totalvurdering før de eventuelt endrer kurs.

– Vi har drøftet milige løsninger hvis man skal gå for en geografisk skjevfordeling og vi har pekt på ulemper og fordeler, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

PRESSEKONFERANSE: Monica Mæland og Bent Høie om koronasituasjonen. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Monica Mæland og Bent Høie om koronasituasjonen.

– En stor leveranse

Til Steigen, som ikke hatt noen smittede i kommunen siden mars, kommer det neste uke 100 vaksinedoser i en og samme sleng.

– Det er en stor leveranse ut ifra befolkningstall, sier kommuneoverlege Ingar Strand i Steigen til NRK.

Fra og med denne uken blir vaksinen AstraZeneca sendt ut til norske kommuner.

Denne vaksinen skal brukes til helsepersonell i første omgang.

Les også: Regjeringen strammer ytterligere inn karantenereglene

Det spesielle med AstraZeneca er at den kommer i minstepakninger på 100 doser, i motsetning til for eksempel Pfiser sin vaksine, som kommer i ett og ett glass med seks doser.

For Steigen kommune, med sine 2586 innbyggere, slår dette veldig gunstig ut. Da FHIs vaksineplan ble oppdatert tirsdag kveld, fikk kommuneoverlege Ingar Strand en gledelig melding.

Steigen får 10 hetteglass med ti doser i hver, altså 100 doser i uke 9. Det er 11 flere doser enn antallet helsepersonell i kommunen.

– Vi er veldig glad for at vi får det vi får. Alt helsepersonell skal få tilbud om vaksine uansett på sikt. At vi får det nå, er vi bare glad for, sier Strand.

Få oversikt: Slik fordeles vaksinedosene

Kommuneoverlegen sier at Steigen vil ha vaksinert samtlige helsearbeidere i løpet av en ukes tid. Dosene som blir igjen, skal gis til folk i risikogruppe 5.

Men helt 100 prosent sikker på at vaksinene kommer, tør Strand ikke være.

– Har fått flere kontrabeskjeder

Strand i Steigen sier at de allerede har fått flere kontrabeskjeder.

– Vi fikk signaler i helga om at vi ville får 100 doser, men så fikk vi en kontrabeskjed på mandag om at vi ikke fikk likevel. Men så i går kveld så vi at vi skal få 100 doser i uke 9.

– Det er en stor jobb å forberede vaksinering. Det er mange telefoner og planlegging som må til, så jeg håper vi får det vi skal ha nå, sier han.

Årsaken til at Steigen kommer såpass godt ut, tror Strand kan ha noe å gjøre med at de er flere enn 2000 innbyggere.

Nabokommunen Sørfold med 1912 innbyggere, får nemlig ingen doser i uke 9.

– Det ser ut som vi er akkurat innenfor.