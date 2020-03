Mandag denne uka reiste SVT i Västerbotten over grensen til Norge og rapporterte hjem om folketommer gater og stengte skoler i Mo i Rana.

– Her er det veldig rolig. Veldig lite trafikk og knapt folk i gatene, forteller SVTs reporter Tommy Forsgren fra Mo sentrum.

Mens Norge innfører grensekontroll og har stengt alt av skoler, holder svenskene både grenser og grunnskoler åpne.

– Det som skjer i Norge er kjempeinteressant for oss, spesielt etter at man nærmest stengte grensen, forteller redaksjonssjef i SVT Västerbotten, Ingvar Näslund.

Han forteller de har laget to reportasjer den siste uken om konsekvenser av de norske korona-tiltakene.

Like fylker - ulike virkemidler

Så langt er 18 personer bekreftet smittet av koronaviruset i hans dekningsområde, ifølge lokale medier. Västerbotten ligger rett over grensen til Nordland. Der er til sammenligning 12 personer bekreftet smittet.

Fylkene er også tilnærmet like i innbyggertall, men virkemidlene for å bekjempe korona er nokså forskjellige.

I Nordland må man nå i karantene i 14 dager om man kommer reisende i inn i fylket fra kommuner sør for Dovre eller fra svensk side.

På Helgeland holder det at du reiser ut av Helgeland, før du må i karantene.

Ingvar Näslund rapporterer for SVT Västerbotten. Foto: Markus Åkebo / Sveriges Radio

Näslund forteller om en helt annen hverdag på svensk side.

– Her er det ingen karanteneregler. Man oppfordres til å holde seg hjemme om man er syk og i to dager etter at man er symptomfri. Det er betydelige kraftigere tiltak i Norge. Vi er litt mer forsiktige.

– Er det en stor debatt om hvorfor ikke Sverige gjør som Norge og Danmark?

– Det er mange spørsmål om dette, og hvorfor man ikke tenker likt i Sverige. Men det er stor tillit til våre myndigheters beslutninger.

Näslund sier de også mangler lover som gjør at man kan vedta å stenge grunnskolene slik man gjør i Norge med hjemmel i smittevernloven.

– En annen grunn er at man mener det vil svekke helsevesenet vårt fordi ansatte må være hjemme med barna. Alt handler nå om å styrke helsevesenet, forklarer Näslund.

Stenger høgskoler, men tillater folkeansamlinger

Fra onsdag ble det anbefalt fra svenske helsemyndigheter at videregående skoler, yrkesskoler, høgskoler og universiteter legger om til hjemmeundervisning. Personer over 70 år oppfordres til å unngå nærkontakt med andre.

Når det gjelder de yngre elevene, mener svenske myndigheter at det er tryggest at de er på skolen. De negative konsekvensene ved å stenge grunnskolen regnes fortsatt som for negative.

Den svenske regjeringen forbereder at grunnskoler kan komme til å stenge på et senere tidspunkt.

Kart over svenskegrensa og Mo i Rana.

Den svenske professoren Fredrik Elgh, jobber med klinisk mikrobiologi ved Umeå universitet i Västerbotten.

Der han arbeider, skjer nå alt av undervisning via nettbaserte løsninger og skolen er i praksis stengt ned. Men ved universitetssykehuset i byen er situasjonen en helt annen, forteller Elgh.

– Jeg gikk innom sentralhallen på sykehuset og der var alt som på en normal onsdag. Det krydde av mennesker og det var fullt i restauranten.

Over grensen i Nordland er det til sammenligning innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Nordlandssykehuset i Bodø for å begrense smittespredning. Slike tiltak finnes nå på de fleste norske sykehusene.

Etterlyser strengere tiltak

Elgh er blant dem som mener svenske myndigheter er for passive.

– Det er vanskelig for meg å akseptere at vi fortsatt tillater folkeansamlinger opp til 500 personer. Vi burde ha strengere tiltak lik de i Norge, sier Elgh som blant annet etterlyser karanteneregler for å hindre koronasmitte også i Sverige.

– Men svenske myndigheter mener stengte skoler og barnehager vil svekke helsevesenet mer enn det hjelper på situasjonen?

– Noen tenker sikkert at Norge og Danmark overdriver når de stenger skolene. Men det syns jeg er helt feil tankegang. Jeg er veldig bekymret.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er så stor forskjell mellom landene. Våre politikere lener seg tungt på folkehelsemyndighetene, og jeg savner en tydeligere strategi og et tydeligere budskap.

Elgh tror likevel at Sverige er på vei mot en «en hardere linje», nå som også Storbritannia innfører stadig strengere smitteverntiltak og stenger sine skoler.

– Jeg håper virkelig vi følger etter, avslutter Elgh.