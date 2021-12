Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rana kommune har så stor kapasitet og så mange doser at de allerede denne uken vil gi tredje dose til personer i aldersgruppen 18–45.

Forutsetningen er at disse fikk sin andre dose før 1. august.

Men har kommunen egentlig lov?

FHI opplyste tidligere i dag at de åpner for at personer under 45 år kan få tredje dose før jul.

Men da må regjeringen først si ja.

Det har de enda ikke gjort, men avklaringen kan komme raskt, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG.

Anbefaling om dose 3 er inntil videre gitt til følgende grupper:

Personer 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere

Personer 18–44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19

Ansatte i helse og omsorgstjenesten

– Ressursene skal ikke gå til spille

Men kommuneoverlege Frode Berg i Rana mener kommunen ikke har tid til å vente på en avklaring fra myndighetene.

– Om det er noen som møter opp til vaksinetime uten at de oppfyller alle krav fra FHI og regjeringen, så får det bare være. Vi har mønstret et stort apparat for å vaksinere så mange som mulig, så fort som mulig. De ressursene skal ikke gå til spille. Alle over 18 år med riktig doseintervall er hjertelig velkommen til å bestille time eller møte opp på drop-in, sier han til NRK.

Selv om de aller fleste i aldersgruppen 18 til 45 år ikke vil ha langt nok intervall mellom dose to og tre, mener Berg det likevel er svært sannsynlig at de kommer til å vaksinere folk i denne aldersgruppen denne uken.

– Men hva gjør det? Denne gruppen skal uansett få tilbud om dose tre før påsken.

– Vi tenker at dette er fornuftig, og så får andre mene hva de vil. De som tilhørere denne gruppen skal ikke ha dårlig samvittighet for å komme til oss. Vi vaksinerer.

Berg understreker at alle over 45 år har fått tilbud om dose tre, men at det fortsatt er 190 ledige timer denne uken.

Stolt av vaksinetempoet

Kommuneoverlegen forteller at Helse- og omsorgsdepartementet hadde en møte med kommunene på mandag, og da forsto Rana at det var alvor og at her skulle det vaksineres så fort som mulig.

Den oppfordringen har kommunen tatt bokstavelig.

– Sånn som det ser ut nå så ligger vi an til å sette nærmere 4500 doser denne uka. Da har vi i så fall vaksinert 17 prosent av befolkningen på en uke. Det er vi litt stolt av og vi er veldig fornøyd med oss selv, sier kommuneoverlegen.

Og for å få tempo på dette, mener Berg kommunen ikke kan henge seg opp i detaljer. De må være pragmatiske.

De følger heller ikke vaksineintervallet slavisk.

– Hvis denne omikronbølgen kommer, den står og skraper på døra, så kan vi ikke drive å ta hensyn til å om det bare har gått fire måneder og 13 dager. Sånn holder vi ikke på, da vaksinerer vi og lar det stå til. Det er ingen tung medisinsk grunn til at det må være nøyaktig fire og en halv måned mellom dose to og tre.

Noen er skeptiske til å ta en nyutviklet koronavaksine. Hva skiller denne vaksinen fra svineinfluensavaksinen, og kan vi stole på at den er trygg? Du trenger javascript for å se video. Noen er skeptiske til å ta en nyutviklet koronavaksine. Hva skiller denne vaksinen fra svineinfluensavaksinen, og kan vi stole på at den er trygg?

FHI får tilbakemelding om ledige armer

NRK har spurt regjeringen om hva de synes om at Rana allerede er i gang med å gi dose tre til alle over 18 år.

Det svarer de ikke på, men de sier de vil behandle rådet fra FHI så raskt de kan.

– Det er veldig positivt hvis instituttet mener at kommunene som har mulighet til det kan starte vaksinering av denne gruppen før jul. Kommunene har nå en stor jobb med å vaksinere dem over 45, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en epost til NRK.

– Målet er at de skal være ferdig med denne gruppen innen uke 2 i 2022. Kommunene som trenger det vil kunne få bistand av apotek og Forsvaret. Tredje dose beskytter godt mot alvorlig sykdom, og er særlig viktig for de eldste, legger hun til.

Ifølge VG får FHI tilbakemeldinger fra flere kommuner om at det er ledige armer og ikke nødvendigvis kapasiteten det nå står på.

– Alle praktiske planer for utsending av vaksiner til kommunene bygger nå på en forutsetning om at alle som er 18 år og eldre, skal få tilbud om en oppfriskningsdose, dersom intervallet er langt nok, sier han.

Alle over 45 år skal få tilbud om tredje dose innen midten av januar, og regjeringen har tidligere sagt at befolkningen mellom 18 og 45 år skal få tilbud om tredje dose før påske.