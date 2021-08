FHI: – Om en uke har nesten hele landet fått første dose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det går fremover med vaksineringen i Norge. Antallet doser tilgjengelig har økt den siste tiden og flere kommuner har slitt med å finne nok armer å sette sprøyer i.

Blant annet har Bodø hatt flere doser i kjøleskapet enn pasienter som har meldt seg til time.

Fredag forrige uke åpnet de derfor for drop-in-vaksinering.

Fungerende helseleder Jørgen Bjørnstad forteller at det har gått ganske så bra.

– På fredag hadde vi et mål om at det skulle komme 500 innom, vi fikk 489. I går var det omtrent like mange.

Med andre ord har bortimot 1000 bodøværinger i løpet av to dager tatt turen innom og fått dose 1.

Men det er ikke bare Bodø som vil gjøre det enkelt for folk. For eksempel har Fauske, Verdal, Alta, Vadsø, Vefsn, Flekkefjord, Lillehammer og Andøy åpnet for det samme.

FHI er fornøyd med trenden.

Fakta om koronavaksinering i Norge Ekspandér faktaboks Tirsdag 3. august er totalt 5.425.985 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 3.602.599 første dose (66,8 prosent av befolkningen), og 1.823.386 er andre dose (33,8 prosent av befolkningen). For personer over 18 er prosentene henholdsvis 84,2 og 42,6. Så mange prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes): * Agder, første dose: 82,5 (199.599). Andre dose: 45,5 (110.094) * Innlandet, første dose: 81,9 (247.557). Andre dose: 45,1 (136.340) * Møre og Romsdal, første dose: 80 (168.435). Andre dose: 42,6 (89.676) * Nordland, første dose: 79,2 (153.467). Andre dose: 43,4 (84.152) * Oslo, første dose: 85,6 (482.918). Andre dose: 40,8 (229.914) * Rogaland, første dose: 81,5 (302.040). Andre dose: 38,4 (142.473) * Troms og Finnmark, første dose: 77,7 (152.085). Andre dose: 41,1 (80.386) * Trøndelag, første dose: 83,4 (312.972). Andre dose: 39,6 (148.680) * Vestfold og Telemark, første dose: 85,7 (290.054). Andre dose: 44,7 (151.172) * Vestland, første dose: 82,5 (415.460). Andre dose: 43,4 (218.613) * Viken, første dose: 87,5 (860.476). Andre dose: 43,6 (428.153) Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at eldre tall endrer seg over tid. Data om fylker baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) (NTB)

FHI: – Gjør det enkelt for folk

– Dette er vi positive til. Kommunene som ønsker det, kan gjerne etablere drop-in-tilbud for å nå alle dem som ennå ikke har fått første dose. Gjør det enkelt for folk, er oppfordringen fra overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Han understreker at dette kan være vanskelig å administere for kommunene. Man vet jo ikke hvor mange som møter opp.

Men:

– Fordelene er at folk som er travle på grunn av jobb eller reiser, kan få et raskt tilbud. Det er også en flott mulighet for etternølere som tidligere har takket nei, og for folk som kommer hjem fra ferie.

– Går raskt fremover

Aavitsland sier at det nå går raskt fremover med vaksineringen over hele landet.

– Etter at den geografisk målrettede vaksinefordelingen var ferdig i uke 28, har de andre kommunene fått økt sine tildelinger, så nå går det raskt framover over hele landet. Vi blir i neste uke så å si ferdige med dose 1 over nesten hele landet.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

– Med tanke på at flere kommuner nå tilsynelatende har for mange vaksiner, vil fordelingen bli annerledes i ukene som kommer? Vil kommunene som henger etter få flere?

– Nei, nå skal vi jo begynne på dose 2 for mange hundre tusen nordmenn, så da blir det full fart. Vi skal fordele vaksinedosene så riktig og rettferdig som mulig. Det blir vaksiner nok til alle i løpet av de kommende ukene.

– Tror FHI det snart er slutt på bestilling av vaksinetimer og at drop-in er det vi vil se utover høsten?

– Nei, jeg tror vi kommer til å se kombinasjoner. Dose 2-vaksineringen vil i stor grad skje på vanlig måte med innkalling eller timebestilling.

Kortere intervall

3.602.599 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk tirsdag.

1.823.535 personer har fått dose to, og dette utgjør 33,8 prosent av befolkningen, ifølge tallene.

Til sammen er det satt 5.426.127 doser her i landet siden vaksineringen startet opp 27. desember i fjor.

I løpet av den siste tiden har det blitt klart at Norge får flere doser med koronavaksine, og intervallet mellom første og andre dose vil kortes ned til ti uker og enda mindre i ukene som kommer.

Intervallet mellom dosene er satt til inntil tolv uker, men ettersom vaksinasjonen med dose to starter for fullt allerede i midten av august, kan folk belage seg på å bli fullvaksinert tidligere enn planlagt, sa assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) nylig.

Statsminister Erna Solberg (H) sa før helgen at hun er glad for at den norske befolkningen ser ut til å bli fullvaksinert tre uker tidligere enn anslått.

– Norge jobber hele veien for å få tilgang til flere vaksinedoser. Det vil gjøre at befolkningen vil kunne bli fullvaksinert enda raskere enn dette. Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sa Solberg i en kommentar til NTB.