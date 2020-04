Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forretningsmannen som står bak importen, Stephen Fu, er lettet for at leveransen er ankommet norsk jord. Han har bestilt totalt 16 tonn med smittevernutstyr som er på vei fra Kina til Norge - og tirsdag kveld var første av totalt ti forsendelser innenfor Norges grenser.

Ifølge ham har én enkelt eske en gateverdi på flere hundre tusen norske kroner i Hongkong - hvor han kjenner markedet godt.

– Totalt har smittevernutstyret en verdi på et tosifret millionbeløp, sier Fu.

Han forteller om utstyr til herioin-priser, og aktører som har møtt opp på kinesiske fabrikker med kontanter i en koffert for å sikre seg varene.

I tillegg til frykt for tyveri har det har vært flere kjepper i hjulene de siste ukene for å få importer utstyret, blant annet EU/EØS-regler som hindret eksporten. Men de ble opphevet.

Utstyret skal hovedsakelig til Helse Nord og Bodø kommune i første omgang. DHL, som står for frakta, regner med å være fremme i nord på fredag.

Stephen Fu har jobbet i flere uker for å importere smittevernutstyr til Norge. Han berømmer Helse Nord og Bodø kommune for å være raskt på ballen og bestille av ham. – Det var en forutsetning for at vi kunne sette i gang. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Stort behov

Helsedirektoratet skriver at Norge er helt avhengig av import av smittevernutstyr (PPE) fra utlandet og at det ikke vil være tilstrekkelig med lagrene fra næringslivet.

Hvor mye Norge har på lager og hva det helhetlige behovet er, holdes hemmelig av myndighetene. De tror det vil skape frykt.

Men bare til Bodø kommune er det bestilt ca. 70 000 enheter. De sier de hadde et akutt behov.

– Vi har hatt noe på lager selv, men vurderte tidlig at det ikke var tilstrekkelig til å håndtere ett lokalt smitteutbrudd. Vi har derfor kjøpt forskjellig typer munnbind, masker og annet smittevernutstyr, opplyser innkjøpsrådgiver Roger Fredriksen i Bodø kommune.

Det har totalt kostet overkant av tre millioner kroner.

– Vi har kontrollert prisene vi fikk med andre leverandører, og har ikke noe å utsette på prisnivået, sier Fredriksen.

Helse Nord på sin side bekrefter at helseforetaket har bestilt 20.000 munnbind og 20.000 vernedrakter hos Stephen Fu.

Siden Fu bor i Bodø og har sitt kontaktnettverk her, er det til Bodø kommune og Helse Nord som var først ute med å bestille av ham.

Hverken Helse Nord eller Bodø kommune hadde kapasitet onsdag kveld til å si nøyaktig hvor stort eller kritisk behovet er akkurat nå for smittevernutstyr.

Les mer om behovet for smittevernutstyr i Norge og om Stephen Fu:

Høy risiko: – Dette er det vanskeligste jeg har gjort

Det Stephen Fu egentlig driver med, er å bygge leiligheter. Men nå må han og resten av de ansatte gjøre noe litt utenom det vanlige - og det med høy risiko.

– Vi har tatt en høy, men kalkulert risiko. Men jeg tror dette går bra. Vi er profesjonelle og vet hva vi gjør.

Fu har tidligere importert smittevernutstyr til Norge, så han hadde allerede kontaktene klare da koronakrisen oppstod.

– Men dette er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg har gått på adrenalin i to uker og det er ennå ikke over, sier Fu.

Hvis dette går over ende - som for eksempel at lasten blir stjålet, vil det medføre et vesentlig tap som kan gi store vanskeligheter for bedriften.

– Jeg tror likevel dette skal gå bra, sier han håpefullt.

I denne esken er det smittevernbriller. DHL kjørte varene nordover på onsdag og regner med at de skal være fremme hos Bodø kommune og Helse Nord på fredag. Foto: DHL

Regner med å ha alt innen en ukes tid

Varene skal være fremme i nord på fredag, og samme dag ventes en ny forsendelse fra Kina.

Deretter kommer leveringene med tettere mellomrom.

– Vi regner med å få alt inn til landet i løpet av en ukes tid, altså i løpet av mandag-tirsdag kommende uke, sier Trond Ørjan Olsen, direktør for DHLs flyfrakt.

Frakten nordover påvirkes ikke av karantenebestemmelser.

Mye falskt utstyr i omløp

Stephen Fu sier det er mye falskt utstyr i omløp, og at det vanskeligste produktet å få tak i nå er smittedrakter og vernedress.

Fredriksen i Bodø kommune sier de har fått mange henvendelser - mer enn 50 på nåværende tidspunkt.

– Opptrer disse som seriøse aktører?

– Noen er solide og kjente aktører i bransjen, mens andre er helt nyopprettede. Det er supplert fra ett par av de seriøse leverandørene, svarer Fredriksen i en e-post til NRK.

Første leveranse av totalt 16 tonn ble kjørt av gårde på onsdag. Foto: DHL

Helsedirektør: – Vi kommer til å tenke annerledes

Lørdag 14. mars ba Helse Nord næringslivet om å donere utstyr dersom de har det. Helse Sør-Øst og Helse Vest har bedt om det samme.

I dag sa Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, at dette vil være et viktig læringspunkt for Helse-Norge fremover.

– Vi har nok ikke innsett i forkant hvor sårbare vi er hvis gitte deler av verden blir rammet av en slik pandemi, når hele verden har behov for det samme utstyret samtidig. Jeg er helt sikker på at vi vil tenke annerledes i etterkant av denne pandemien. Jeg tror vi i større grad må være selvforsynte. Om ikke nasjonalt, så i hvert fall regionalt.