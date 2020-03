Hockeyklubber taper millioner i billettinntekter – men i Narvik triller kronene inn

Norges Ishockeyforbund har avlyst resten av kampene sesongen 19/20. Nå går hockeyklubber en usikker fremtid i møtet.

Avlysningen som følge av koronautbruddet, kan gi store økonomiske konsekvenser for norske idrettslag.

Klubbene mister store inntekter i billettsalg til kampene som skulle vært spilt. Storhamar er en klubb som kan miste 4 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad.

Men i Narvik vil de hindre at dette skjer med sin klubb, Arctic Eagles – Narvik Hockey.

– Jeg følte at jeg ikke kunne gå til Narvik Hockey og si at jeg gjerne ville ha pengene tilbake, sier leder for supporterklubben Ørneskriket, Kjell-Ivar Berg.

Vil kjøpe billetter for avlyste kamper

Derfor vedtok supporterklubben i et styremøte:

Supporterleder Kjell-Ivar Berg sier de ikke hadde hjerte til å kreve tilbake pengene fra klubben. Foto: Privat

«Vi i supporterklubben oppfordrer de som har mulighet til det, om ikke å kreve tilbake pengene for billettene de har kjøpt til kvaliken. Dette for å støtte den beste klubben i ligaen. Å for at vi er de beste supporteran.»

Men ikke nok med at Narvik-supporterne ikke vil kreve pengene tilbake. De vil også kjøpe billetter til kamper de ikke får sett.

– Men billettsalget er jo blitt stengt. Da fant vi ut at vi skulle opprette en «spleis», sier Berg.

Som sagt, så gjort. Og spleisen vil kjøre så lenge det er behov, sier Berg.

Til nå har 58 givere samlet inn 15.200 kroner siden onsdag.

Og om ikke det var nok, velger også Ørneskriket å donere alle inntekter fra medlemskontingenter for neste sesong til klubben.

– Det utgjør foreløpig med dagens medlemsantall, cirka 20.000. Nå vil vi kjøre en vervekampanje frem til fristen 1. mai, sier Berg.

Narvik-sjefen: – Vi er stolte

Styreleder Stig Winther i Narvik Hockey er svært takknemlig for støtten fra supporterklubben.

– Vi har verdens beste supportere. Enten de støtter oss fra tribunene i Nordkraft Arena eller overdøver hjemmefansen på bortekamper, sier Winther til klubbens eget nettsted.

– Vi er bare stolte og mektig glade for å ha dem med oss. Spillerne elsker å gå på is foran denne gjengen, sier han.

Narvik-laget Arctic Eagles har spilt sin første sesong på toppnivå, og risikerte nedrykk før avlysningen.

Det er ennå uvisst hvordan ishockeyforbundet løser opprykk og nedrykk som skulle skjedd, foran neste sesong.

Storhamar i trøbbel

Også Storhamar får supporterhjelp. Og det kan den trenge.

For Storhamar kan gå konkurs, skriver Hamar Arbeiderblad.

Derfor har også Storhamar-supportere gått til det skritt å opprette en «spleis».

Storhamar sliter også økonomisk. Der har supporterne startet folkefinansiering gjennom Spleis. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

«Jeg ber derfor om at alle i Storhamarfamilien bidrar, både privatpersoner og sponsorer,» skriver Storhamar-supporter Øystein Håkonsløkken i spleisen.

Der har 102 givere til nå samlet inn hele 37.000 kroner.