Kristina vil hjelpe folk i karantene: – Viktig å ikke glemme dem som er alene

«Det er en selvfølge at vi som er unge, friske og mindre utsatte har et ansvar for å dra litt ekstra i lasset for de av oss som ikke har samme mulighet».

Det er noe av det som står i brevet Kristina Lien (29) har hengt opp utenfor heisen i oppgangen i bygget der hun bor i Bodø sentrum.

Reglene for hva som er tillatt og ikke tillatt å gjøre for å begrense koronasmitten i Norge blir stadig strengere. Å bevege oss fritt rundt der vi vil er ikke lenger en selvfølge.

RING EN BESTEFORELDER: – Det er viktig og ikke glemme dem som sitter hjemme alene, sier Kristina Lien. Foto: Privat

Mange har venner og familie som kan hjelpe til om det trengs. Men det slo Lien at ikke alle har denne muligheten.

– Tiltakene som er satt i gang er veldig inngripende i hverdagen til mange. Å oppleve en krise som den vi står midt i som en nasjon eller enkeltmenneske setter oss alle på en stor prøve. Da må vi gjøre det vi kan for å nå våres felles mål og stoppe spredningen.

Hun mener og det er viktig påminnelse at ikke alle har tilgang til internett, og at vi må være flinke å informere hverandre.

– Mange er redde å føler seg isolert av omverden. Det er viktig å ikke glemme dem som sitter alene. Ring noen du tror trenger hjelp, oppfordrer hun.

Ordfører: – Vi klarer oss ikke uten de frivillige

Jeg synes det er fantastisk flott, utbryter ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap). Hun gleder seg over frivilligheten som utvises i Bodø og andre kommuner.

– Vi kommer ikke til å kunne klare oss uten frivilligheten. Frivilligheten er kjempeviktig, sier Pinnerød.

Derfor har også Bodø kommune opprettet kontakt med frivilligheten. Sammen med blant annet Røde Kors vil kommunen koordinere hjelpen fremover.

Slik kan helsevesenet avlastes for de arbeidsoppgaver som er mulig.

PRISSETTER HJELPEN: – Jeg er virkelig glad for at vi har slike tiltak i befolkninga, sier ordfører Ida Pinnerød. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Kristinas utstrakte hånd er også en god oppfordring til at andre kan gjøre det samme, sier Pinnerød.

– Det er noen som sitter alene. Noen er kanskje redde. Det å ta en telefon, tilby seg å handle for folk – gjør sånne ting, det er kjempeflott, sier hun.

Positivt med null respons

Lien synes det er fint å kunne tilby hjelp der det lar seg gjøre, enten det er en nabo som ikke tør gå ut, eller en besteforelder som trenger hjelp.

Hun valgte å henge opp lappen da hun selv er frisk og har alt hun trenger. Hittil har hun ikke fått noen respons, noe hun i utgangspunktet tenker er positivt.

– Det er jo bra om ingen trenger hjelp, men om de gjør det så er jeg nå her.

Hun legger ikke skjul på at alt som har skjedd de siste dagene har gått inn på henne.

– Man får jo tid til å tenke, og det har vært skremmende. Det er jo nye ting som skjer hver eneste time, og man vet aldri hva det neste er.