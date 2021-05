Kommuneoverlege oppgitt over at de må melde om smitte via telefon: – Føles fullstendig meningsløst

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et smitteutbrudd koblet til en skole i Saltdal kommune i Nordland. Samtidig er en skolebuss med 20 elever fra skolen på vei til leirskole i Lofoten. Men Vestvågøy kommune, der leirskolen ligger, får ikke vite om bussen som er på vei før kriseteamet i Saltdal ringer. Da er bussen allerede ankommet leirskolen.

Det blir besluttet at skoleklassen må snu og reise hjem. Men før det skal de skal overnatte på et hotell i nabokommunen Vågan.

Men den beskjeden når ikke kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul.

– Dette er et velkjent problem som mange av oss kommuneoverleger har påpekt siden mars i fjor. Kommunikasjonsveien når flere kommuner er involvert bør være elektronisk, på en felles plattform, sier Juul.

– I 2021 føles det fullstendig meningsløst at det ikke finnes et godt kommunikasjonsverktøy mellom kommunene.

Må bruke telefon

Det finnes et digitalt for registrering av sykdommer. Fastleger, sykehus og Folkehelseinstituttet (FHI) er noen av dem som har tilgang til systemet, MSIS. Men kommuneoverlegene har ikke tilgang.

For å gi beskjed til en kollega i en annen kommune om for eksempel smittetilfeller, må kommunikasjonen gå via telefon.

– Under pandemien er kommunen der smitten registreres nødt til å ta kontakt med andre involverte kommuner per telefon. Kanskje får de ikke kontakt på den måten, eller de har ikke de nødvendige telefonnumrene. Det går utrolig mye tid med på dette, sier Juul.

OPPGITT: Kommunelege i Vågan, Jan Håkon Juul, er lei av å håndtere smitte og nærkontakter over telefon. Han ønsker seg et digitalt system mellom kommunene. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han ønsker seg er taushetsbelagt meldingssystem for kommuneoverleger og smittesporingsteam. Det kunne hjulpet kommunene når de har smittetilfeller med nærkontakter i andre kommuner. Det kunne også hjulpet FHI, som for eksempel må ringe rundt til kommunene når det er smitte på fly.

– Gjennom dette systemet kunne vi gitt korrekt og skriftlig informasjon uten at du er avhengig av å ringe og kanskje ikke få kontakt. I 2021 burde det være enkelt å få på plass, sier han.

Har etterlyst det i flere år

I 2017 var han med i et utvalg som skulle lage en veileder for elektronisk kommunikasjon både mellom kommunene, og mellom kommunene og FHI.

Allerede da påpekte utvalget at det var behov for at slik informasjon burde gå elektronisk. For ett år siden skrev Juul en kronikk sammen med to kolleger, der de igjen påpekte utfordringen.

Også direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, etterlyste bedre systemer i september.

Likevel må kommuneoverlegene fortsette å prøve å få kontakt med hverandre per telefon dersom de har smittetilfeller på tvers av kommunegrensene.

Men Direktoratet for e-helse lover bedring.

– Bedre løsninger er på trappene

Kommunikasjonsdirektør i direktoratet, Stine Camilla Bjerkestrand, erkjenner at systemene ikke fungerer godt nok.

– Det gjelder både innad i kommunen, mellom kommuner, og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Men bedre løsninger er på trappene, skriver hun i en e-post til NRK.

I statsbudsjettet er det satt av 189 millioner kroner til bedre løsninger. I tillegg skal 93 millioner brukes på en felles kommunal journal.

Men Bjerkestrand forteller at arbeidet er krevende.

EN DEL SOM FUNKER BRA: – I løpet av pandemien har vi sett at vi allerede har gode digitale løsninger, som vi har kunne videre utvikle og bygge funksjonalitet på, sier Stine Camilla Bjerkestrand i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

– Makten til å ta beslutninger er fordelt på mange aktører. De er ikke nødvendigvis styrt av det samme departementet. Vi er helt avhengige av en tydelig felles retning og samhandling i dette arbeidet. I tillegg er det ofte behov for lovendringer, og nye måter å jobbe og samarbeide på, for å få på plass bedre digitale løsninger, skriver hun.

Men det finnes allerede løsninger på utfordringene.

Har videreutviklet system for smittesporing

Ingebjørn Bleidvin er kommuneoverlege i Hadsel. Han har selv opplevd utfordringer med kommunikasjonen i forbindelse med pandemien. Deriblant da det brøyt ut smitte på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» i juli i fjor.

Bleidvin er også daglig leder i selskapet Remin. De utviklet et nytt system for smittesporing da pandemien traff Norge.

220 kommuner er tilkoblet systemet, som nå er oppdatert.

– I løpet av den kommende tiden skal vi lansere et kommunikasjonssystem for kommuneoverleger og smittesporere, likt det som nå blir etterspurt, sier Bleidvin.

Han forteller at de skal prøve å få koblet systemet deres opp mot det andre smittesporingssystemet som eksisterer. Det er utviklet av KS.

Bleidvin mener det bør være mulig å få et på plass et system som fungerer uten lange byråkratiske prosesser.

– Det er ikke vanskelig å sende tekst. Utfordringen er å lage et system som er sikkert nok, og som sørger for at beskjed når dem som skal ha den, sier Ingebjørn Bleidvin.