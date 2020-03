Alta:

Frod Øvrejord, kommuneoverlege

– Vi opprettholder de karantenebestemmelsene vi vedtok før helgen fram til torsdag, men nå jobber vi med å se på hva vi gjør etter det. Det er en mulighet for at vi dropper de lokale karantenereglene i slutten av uka, men det er også –mulig at vi fortsetter.

Vi må se på smittesituasjonen, men også hvordan bestemmelsene påvirker næringslivet. Det har vært en del trykk fra ulike aktører som ønsker seg unntaksbestemmelser, men vi har gitt veldig få dispensasjoner. Vi vet jo hvor vi bor, med stengte veier, lange avstander og lite smittevernsutstyr.

Hammerfest:

Aud Marie Tandberg, kommuneoverlege

– Jeg mener at karantenereglene bør opprettholdes til smitten er sluppet løs i Hammerfest. Nå tror jeg uansett ikke det er lenge til vi har smitte i samfunnet, og det er i hvert fall ikke snakk om flere uker. Det er vanskelig å spå, men at vi opprettholder karantenebestemmelsene til over påske vil jeg tro.

Tromsø gir jo en pekepinn på hvordan det vil utvikle seg i Hammerfest.

Vi opplever at de tiltakene vi har satt i verk er i tråd med regjeringens nye veileder, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med næringslivet. Bedrifter som utgjør samfunnskritiske funksjoner er gitt fullmakt til å selv gi dispensasjon fra karantenebestemmelsene for sine ansatte. Da forholder de ansatte seg til bedriften når de er på jobb, mens de på fritida må følge den kommunale karantenen.

Virksomheter dette gjelder er blant annet Hammerfest sykehus, Equinor, Polarbase, Repparfjord bergknuseverk.

Sør-Varanger

Rune Rafaelsen (Ap), ordfører

– Vi skal ha krisestabmøte nå klokken tolv, vi står fortsatt på fjorten dagers karantene for søringene, men skal selvfølgelig se på det som kommer fram i veilederen fra regjeringen.

Båtsfjord:

Ronald Wærnes (Sp), ordfører:

– Vi gjør ingen endringer, det er ingen avvik mellom det som regjeringen har sagt og de karantenebestemmelsene vi har vedtatt. Det skapes problemstillinger i media vi ikke kjenner oss igjen i. Vi gjør det som skal til for å sikre innbyggernes helse. Veilederen er helt i henhold til hvordan vi jobber i dag, og det er helt supert at den kommer. Næringslivet her går så det skummer, med lastebiler som kjører ut med sjømatprodukter, vi har 200 ansatte bare i fileeten.

Kristiansund

Vedtak om å forlenge lokale innreisereglar fredag 27. mars.

Det betyr at reisande frå Sør-Noreg (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland) skal i 14 dagars karantene, uavhengig om dei har symptom eller ikkje.

Kommunane i Stranda, Fjord og Sykkylven forlenga sine innreisevedtak fredag 27. mars til og med i dag 30. mars. Kommunane skal gjere nye vedtak i ettermiddag.