Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere tusen nordmenn har siden mars blitt tvunget til å jobbe hjemmefra for å minske risikoen for koronasmitte.

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt tyder på at hjemmekontor er en suksess. Her sier hele 74 prosent at de er like effektive eller enda mer effektive på hjemmekontoret enn på jobben.

Men for enkelte er fem måneder med hjemmekontor mer enn nok. Konsulent Morten Hørthe i IT-selskapet DIPS, er lei av å ha stua som kontor.

– Selv om jeg har kone og barn, blir det ensomt å ikke ha de åtte timene hvor man faktisk kan snakke med folk på kontoret.

I mars ble han og nesten alle de 330 ansatte beordret til å ha hjemmekontor.

DIPS, som utvikler dataverktøy for helsevesenet, har hovedkontor i Bodø og avdelinger rundt i Norge. Hørthe jobber i Oslo.

Han sier han er like effektiv på hjemmekontoret som på jobben, men håper det snart er slutt. Å være en sosial person på hjemmekontor, er ikke helt optimalt.

– Jeg håper at man på et tidspunkt kommer tilbake til en viss form for normalitet og at ikke alle blir sittende på hjemmekontor. Da kommer jeg til å ha det tungt.

Arbeidsdagen starter og slutter i stua

Hørthe er ikke alene om å savne det sosiale.

Ikke alle trives på hjemmekontor. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Undersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt ble gjennomført i juni blant ansatte i Oslo og omegn. Her sier 62 prosent at de savner det sosiale på jobben.

– Hjemmekontoret blir veldig monotont. Du står opp om morran, men i stedet for å gå et sted, går du ut i stua. Der slutter også arbeidsdagen. For meg blir det ensomt, sier Hørthe.

Selv om det store flertallet i undersøkelsen sier at de savner det sosiale, mener de fleste at jobben blir gjort minst like bra fra hjemmekontor.

74 prosent av dem som jobbet hjemme sa de var like effektive eller mer effektive enn vanlig. I april var andelen 52 prosent.

En som liker seg godt på hjemmekontor, er Bjørn Fjukstad i Bodø.

– Det er veldig lett konsentrere seg, og lite forstryrrelser. Man kan stenge seg inne. Det synes jeg er veldig fint, sier han.

Bjørn Fjukstad er ansatt i IT-selskapet DIPS i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge forskningsleder ved Susanne Nordbakke kan økninga forklares med at de som ikke opplevde at de var særlig effektive på hjemmekontor, har gått tilbake til sin vanlige arbeidsplass.

At barnehage og skole ble åpnet, kan også har spilt inn.

Samtidig har de som har hatt hjemmekontor over tid, nå fått installert seg skikkelig, sier Nordbakke.

Hun mener likevel det er for tidlig å konkludere rundt effekten av hjemmekontor og at det flere undersøkelser må gjøres.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Susanne Nordbakke. Foto: Øzgur Tufan / NRK

Vil vurdere mer hjemmekontor

Av undersøkelsen går det også fram at mange ser fram til å komme tilbake på jobb.

Halvparten av dem som har hjemmekontor sier at de ikke ønsker å ha så mye hjemmekontor når vi kommer tilbake i en normalsituasjon.

Nærmere 40 prosent ønsker å ha hjemmekontor 1–4 dager i uka.

HR-sjef Stian Sørensen i DIPS. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I DIPS sier HR-sjef Stian Sørensen at koronapandemien har gitt et innblikk i det som er framtidas arbeidsliv. Han sier de alltid vil beholde kontorene, men at fleksibiliteten blir annerledes.

Han sier også at de etter hvert ønsker å se på om de kan kutte ned på antall kontorpulter. Mindre kontorlokaler, er sparte penger.

– La oss si at vi har en fleksibel ordning der du tre dager er hjemme og jobber, og to dager er du på jobb og jobber. Da sier det seg selv at arealet som vi trenger å leie blir mindre, sier HR-sjef Stian Sørensen.