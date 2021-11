Denne kommunen har aldri hatt koronatilfelle – sjølv om den grenser til Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Som NRK fortalde i går er Utsira kommune i Rogaland utan smitte.

Den einaste, har mange trudd.

Men no viser det seg at det faktisk finst éin til. Ein kommune som er seks gonger større. Og som grenser til Sverige.

Nemleg Hattfjelldal i Nordland.

Men på oversikta til FHI står det at det har vore to smittetilfelle i denne kommunen.

Korleis henger dette saman?

– Har hatt flaks

I Hattfjelldal har det aldri blitt registrert smitte innanfor kommunegrensa.

Kommunen har registrert to smittetilfelle, men dei to personane busett i kommunen var ein annan stad i landet då dei blei smitta.

HAR VORE FLINKE: Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen meiner folk har vore flinke til å følge restriksjonar om mellom anna reise til Sverige. Foto: Privat

Altså har kommunen på Helgeland per definisjon vore smittefri under heile pandemien.

– Det handlar nok om ein god porsjon flaks, medgir kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen.

Men ho skryter samstundes av innbyggjarane som ha vore dyktige til å følge opp oppfordringar og pålegg frå styresmaktene.

Grenser mot Sverige

At det ikkje har vore smitte i Hattfjelldal kanskje endå meir imponerande enn at Utsira har halde seg smittefri.

Hattfjelldal har nemleg om lag 1300 innbyggjarar og ein lang grense mot Sverige.

Utsira, tidlegare omtalt som den siste smittefrie kommunen i Noreg, har berre 200 innbyggarar og er ein øykommune.

– Vi bur jo i distriktet, og har vore rimeleg isolert, seier ordførar Harald Lie (Sp).

Hattfjelldal har også fordelen av å ligge avsidesliggande til og kommunen er heller ikkje kjent som nokon turistmagnet.

SPREITT: I Hattfjelldal bur det 1300 menneske spreitt på 2 411 kvadratkilometer. Ordføraren trur eit spreitt bustadmønster har gjort at dei har fått lite smitte. Foto: (cc) Wikimedia Commons

Men kommunen har ein lang grense til Sverige med tre grenseovergangar.

– Har det vore utfordrande å ha ein så lang grense mot Sverige under pandemien?

– Dei vart jo etter kvar juridisk stengt, då vart det lite trafikk gjennom kommunen. I tillegg er kommunen stor i areal og folk bur spreitt, seier Lie.

I tillegg peiker han på at det er mange som er vaksinert i kommunen.

Vil ikkje innføre lokalt koronasertifikat

Ordføraren fortel at dei har hatt noko arbeidsinnvandring frå svensk side av grensa og at det er familieforhold på begge sider av grensa.

Det seier han har vore vanskeleg under pandemien. Dei har måtta teste mykje.

Men også dei som har pendla frå svensk side bur grissgrendt til. Det trur han har gjort at dei ikkje har fått smitte inn over grensa.

KREVJANDE: Ordførar i Hattfjelldal, Harald Lie, seier dei har måtta teste mykje sidan fleire familiar i kommunen er spreitt på begge sider av grensa mellom Noreg og Sverige. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

I går opna regjeringa for å tilby tredje vaksinedose, og for at kommunane kan innføre lokale koronasertifikat.

Det valte Tromsø å innføre.

Men i likskap med resten av kommunane i Nordland, vil heller ikkje Hattfjelldal innføre eit lokalt koronasertifikat.

– Vi har ikkje vurdert lokale koronasertifikat. Vi skal ikkje ha strengare tiltak enn det som er nødvendig, seier ordføraren i Hattfjelldal.

Då står det att å sjå kven som til slutt vert den siste kommunen i Noreg utan smitte.

Blir det Hattfjelldal i Nordland eller Utsira i Rogaland?

Nordlandssykehuset har aldri hatt fleire koronapasientar innlagt, enn no. Talet på innlagde endrar seg, men då NRK snakka med Nordlandssykehuset måndag 8.11 var 10 innlagt.