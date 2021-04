Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tre av de nye tilfellene er nærkontakter, mens en har ukjent smittevei.

Samtlige er smittet av den britiske virusmutasjonen, og er tilknyttet Forsvaret.

I underkant av 400 personer er nå testet.

Generalmajor Lars Christian Aamodt ved Forsvarets operative hovedkvarter sier at Forsvaret ser alvorlig på situasjonen.

– Det er det første smitteutbruddet vi har hatt siden pandemien traff Norge. Vi har iverksatt flere tiltak, i all hovedsak handler det om å begrense mobilitet, sier han på pressekonferansen.

Aamodt forteller at det nå er 153 personer som sitter i karantene eller som skjermet for å unngå intern smitte.

– Jeg har nærmest låst de vernepliktige inne for å unngå at vi sprer smitte ut i samfunnet. Det er en viktig oppgave for oss. Jeg har også bedt mine ansatte om å ikke benytte seg av det delvis åpne bodøsamfunnet.