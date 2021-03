Her er 10 prosent av befolkningen i karantene – nå mister de vaksiner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at regjeringen endrer på planene for koronavaksineringen.

Etter anbefaling fra FHI skal nå bydeler i Oslo øst og andre Østlandskommuner med høyt smittetrykk får flere vaksinedoser.

Planene er å ta 3 prosent av dosene fra 330 bydeler og kommuner som har hatt få innlagte koronapasienter det siste halvåret. Dette vil gi de hardest rammede bydelene og kommunene på Østlandet 20 prosent flere vaksinedoser.

I Oslo er de veldig fornøyde med endringene i vaksineplanene. Men i kommuner i Nord-Norge er ikke stemningen fullt så god.

Sørfold kommune i Nordland er blant kommunene som mister vaksiner nå, når de helst skulle sett at de fikk flere.

Skulle gjerne hatt flere doser

Der har syv personer fått påvist smitte og 200 personer er i karantene. Det utgjør 10 prosent av kommunens innbyggere. Kommunen venter fortsatt på rundt 40 prøvesvar.

JOBBER FOR Å FINNE LØSNINGER: Ordfører Gisle Erik Hansen i Sørfold forteller at de blant annet jobber for å få gjennomført mange prøver de kommende dagene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

At Sørfold kommer tapende ut av endringene i vaksinestrategien, liker ordføreren dårlig.

– Hadde du spurt meg om dette før helga, så hadde jeg sagt at det var greit at Oslo-området får flere doser. Men i dag er situasjonen en helt annen, sier ordfører Gisle Erik Hansen (Sp).

Kommunen er snart er ferdig med å vaksinere alle innbyggere over 85 år.

– Vi skulle gjerne hatt flere vaksinedoser, slik situasjonen er nå, fortsetter ordføreren.

Tirsdag ettermiddag hadde kommunen et møte for å planlegge hvordan de skal håndtere situasjonen videre.

– Vi forbereder oss til en stor prøvetaking på fredag. Vi må også få renholdet i kommunen til å gå sin gang, sier Hansen.

Risiko for smitte

Tromsø kommune har hatt flere nye smittetilfeller de siste dagene.

– BURDE BLITT PRIORITERT: Ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener de bør prioriteres når vaksinedosene skal fordeles. Foto: Veronica Turnage / NRK

Ordfører Gunnar Wilhelmsen uttalte tirsdag formiddag at han mener Tromsø burde prioriteres i vaksinekøa. Slik ble det altså ikke.

Han tolker endringene i strategien slik:

– Dette sier litt om den feilslåtte politikken til regjeringa når det kommer til å skaffe seg vaksiner, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Norge er blant de beste når det kommer til å håndtere pandemien, men vi er på nedre halvdel når det kommer til å skaffe oss vaksinedoser.

Slik situasjonen er nå, mener han Oslo bør ha flere doser.

– Men det er andre kommuner som også burde fått flere doser, deriblant Tromsø, Trondheim og Bergen. Byer som fungerer som viktige «huber» for sine landsdeler, sier Wilhelmsen.

Han argumenterer med at Tromsø blant annet er mottakshavn for mye skipstrafikk fra Barentshavet. Byen har også Universitetssykehuset Nord-Norge og landsdelens største flyplass.

– Dette gjør at det er stor risiko for at vi blir tilført smitte. Videre spredning unngår vi gjennom å forholde oss til smittevernetiltakene og å få vaksinert befolkningen, sier Wilhelmsen.

Også lenger sør i landet reagerer ordførerne på at de ikke får så mange vaksinedoser som de først skulle ha.

Ordføreren i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap), sier til Romerikes Blad at det er oppsiktsvekkende at ikke de ikke er med.

Vik får støtte av ordføreren i nabokommunen Lørenskog.

– Det fremstår ganske uforståelig, sier ordfører Ståle Grøtte (Ap) til avisa.

ENIG: Cecilie Løkke Hansen i Hammerfest mener regjeringens prioriteringer er gode. – Det er positivt at de prioriterer de hardest ramma områdene. Vi vaksinerer oss her, men det er jo ingen smitte. Jeg tenker at det er større behov i de områdene som er hardere rammet. Foto: Allan Klo / NRK

Har stengt treningssentre og ølkraner

En annen kommune som har hatt mye smitte den siste tiden er Bodø. Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen synes regjeringens prioriteringer er fornuftige.

– Jeg har tidligere ment at det må være riktig å fordele vaksinedosene slik at de stedene som har mye smitte blir prioritert. Oslo har hatt stort smittepress og store tiltak som har gått ut over befolkningen i lang tid. Det har ikke vi hatt, sier Hagen.

VIL ENDRE DEBATTEN: Kommuneoverlege i Bodø Kai Brynjar Hagen mener debatten om vaksiner bør handle om hvem og hvor vaksinene trengs mest. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Bodø kommune har hatt 40 nye koronatilfeller de siste dagene. Det har ført til stengte treningssentre og ølkraner.

– Vi har hatt lange perioder med null. Så har vi hatt enkelte oppblomstringer, som vi har klart å slå ned. Nå har vi en større oppblussing, men vi ser ut til å ha kontroll på den.

Kommuneoverlegen regner med at de har full kontroll på situasjonen igjen i løpet av noen dager.

– Mer vaksine til oss hadde ikke utgjort noen forskjell på denne situasjonen. Og det endrer ikke noe på det grunnlaget temaet i vaksinediskusjonen. Vi må slukke brannen der den er, sier han.

Disse bydelene og kommunene må gi fra seg vakinendoser Ekspandér faktaboks Alstahaug Alta Alvdal Alver Andøy Aremark Arendal Askvoll Askøy Aukra Aure Aurland Aurskog-Høland Austevoll Austrheim Averøy Balsfjord Bamble Bardu Beiarn Berlevåg Bindal Birkenes Bjerkreim Bjørnafjorden Bodø Bokn Bremanger Brønnøy Bygland Bykle Bø Bømlo Båtsfjord Dovre Drangedal Dyrøy Dønna Eidfjord Eidskog Eigersund Elverum Enebakk Engerdal Etne Etnedal Evenes Evje Og Hornnes Farsund Fauske Fedje Fitjar Fjaler Fjord Flakstad Flatanger Flekkefjord Flesberg Flå Folldal Frogn Froland Frosta Frøya Fyresdal Gamvik Gausdal Gildeskål Giske Gjemnes Gjerdrum Gjerstad Gjesdal Gjøvik Gloppen Gol Gran Grane Gratangen Grimstad Grong Grue Gulen Hadsel Hamarøy Hammerfest Hareid Harstad Hasvik Hattfjelldal Haugesund Heim Hemnes Hemsedal Herøy Herøy Hitra Hjartdal Hjelmeland Hol Hole Holmestrand Holtålen Horten Hurdal Hustadvika Hvaler Hyllestad Hægebostad Høyanger Høylandet Hå Ibestad Inderøy Indre Fosen Iveland Jevnaker Karasjok Karlsøy Karmøy Kautokeino Kinn Klepp Kongsberg Kragerø Kristiansund Krødsherad Kvam Kvinesdal Kvinnherad Kviteseid Kvitsøy Kvæfjord Kvænangen Kåfjord Lavangen Lebesby Leirfjord Leka Lesja Levanger Lier Lierne Lillehammer Lillesand Lindesnes Lom Loppa Lund Lunner Lurøy Luster Lyngdal Lyngen Lærdal Lødingen Løten Malvik Marker Masfjorden Melhus Meløy Meråker Midtre Gauldal Midt-Telemark Modalen Modum Molde Moskenes Målselv Måsøy Namsos Namsskogan Nannestad Narvik Nesbyen Nesna Nesodden Nesseby Nissedal Nome Nord-Aurdal Nord-Fron Nordkapp Nord-Odal Nordre Land Nordreisa Nore Og Uvdal Notodden Nærøysund Oppdal Orkland Os (Innlandet) Osen Oslo Marka Oslo Sentrum Osterøy Overhalla Porsanger Porsgrunn Rakkestad Rana Randaberg Rauma Rendalen Rennebu Rindal Ringebu Risør Rollag Rælingen Rødøy Røros Røst Røyrvik Råde Salangen Saltdal Samnanger Sande Sandefjord Sauda Sel Selbu Seljord Senja Sigdal Siljan Sirdal Skaun Skiptvet Skjervøy Skjåk Smøla Snåsa Sogndal Sokndal Sola Solund Sortland Stad Stange Steigen Steinkjer Stjørdal Stord Stor-Elvdal Storfjord Strand Stranda Stryn Sula Suldal Sunndal Sunnfjord Surnadal Sveio Sykkylven Sømna Søndre Land Sør-Aurdal Sørfold Sør-Fron Sør-Odal Sørreisa Sør-Varanger Tana Time Tingvoll Tinn Tjeldsund Tokke Tolga Tromsø Trysil Træna Tvedestrand Tydal Tynset Tysnes Tysvær Tønsberg Ullensvang Ulstein Ulvik Utsira Vadsø Vaksdal Valle Vang Vanylven Vardø Vefsn Vega Vegårshei Vennesla Verdal Vestnes Vestre Slidre Vestre Toten Vestvågøy Vevelstad Vik Vindafjord Vinje Volda Voss Værøy Vågan Vågå Våler (Innlandet) Våler (Viken) Øksnes Ørland Ørsta Østre Toten Øvre Eiker Øyer Øygarden Øystre Slidre Åfjord Ål Ålesund Åmli Åmot Årdal Ås Åseral Åsnes