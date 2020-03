Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Får vi flyttet løpet, så redder det oss. Men jeg orker nesten ikke å tenke på hva som skjer om vi må avlyse. Det vil få altfor store økonomiske konsekvenser, sier daglig leder Marit Karlsen i Ecotrail Oslo.

Hun arrangerer Norges største ultraløp som forventet over 3000 deltakere på startstreken 30. mai. Karlsen håper i det lengste at hun unngår å måtte flytte eller avlyse løpet på grunn av korona-epidemien.

– Vi vil vente med beslutningen så lenge vi kan. Det er mye penger på spill og store konsekvenser for mange om vi må endre på planene.

Ecotrail Oslo har flere ulike distanser og startområder og en krevende logistikk. I år lå det an til rekordpåmelding før korona-epidemien rammet Norge. Foto: Anette Torjusen / NRK

Et puslespill å finne ny dato

Karlsen sier det heller ikke er lett å flytte arrangementet

– Det er mye som skal klaffe. Vi har søkt Oslo kommune om å få arrangere på ny dato, men det er et skikkelig puslespill. Vi har f.eks. fem forskjellige startområder og et målområde som må være ledige.

Må Ecotrail Oslo avlyses frykter Karlsen Norges største ultraløp er historie.

– Bør avlyse

Holmenkollstafetten er allerede avlyst og Sentrumsløpet i Oslo er flyttet til oktober. Men NRKs gjennomgang viser at mange arrangører, som Karlsen, fortsatt sitter på gjerdet og håper at virusepidemien skal avta.

Nettredaktør i løpemagasinet Kondis, Olav Engen, mener dette er en dårlig strategi.

Nettredaktør i Kondis og løpsarrangør, Olav Engen, anbefaler at man avlyser i stedet for å forsøke å flytte til høsten. Foto: privat

– Mitt råd er at man ikke prøver å sette en ny dato. Man vil uansett ikke vite om man kan gjennomføre løpet i høst. De som har råd bør avlyse arrangementet.

Engen tror de fleste idrettslagene som arrangerer løp vil overleve ei avlysning i år, men verre stilt er de kommersielle aktørene.

– De som har små firmaer som arrangører enkeltløp vil definitivt få problemer, sier Engen som selv arrangerer Romeriksåsen på langs og Bislett 24-timers.

Kronerulling for berge løpsfest i Bodø

En av dem som arrangerer løp uten et idrettslag i ryggen er Gro Thomassen i Bodø.

Den 15. august skal etter planen Nordlands største gateløp arrangeres med rundt 1000 deltakere til start.

De to første årene ventet deltakerne lenge med å melde seg på og trenden er den samme i år. I mellomtiden fortsetter utgiftene å løpe.

Nå har Thomassen sett seg nødt til å starte kronerulling for å berge bedriften sin, som hun blant annet arrangerer Bodø Run Festival med.

– Jeg er fortsatt i en startfase. Jeg har hatt løpene i to år. Jeg har ingen buffer å ta av og har så utrolig lyst til å fortsette.

Hun er rørt over responsen hun har fått og understreker samtidig at det er mange som sliter og rammes hardere av koronakrisen enn det hun gjør.

Thomassen tror og håper fortsatt på at det blir løpsfest i august.

– Jeg velger å planlegge så lenge jeg kan. Så får man heller ta en avgjørelse når det begynner å bli store økonomiske konsekvenser.

Hun er likevel tydelig på at løpet blir avlyst dersom det fortsatt er smittefare og helserisiko for deltakerne.

Må trolig avlyse i Tromsø for første gang

Lenger nord i landsdelen følger daglig leder Nils I. Hætta i Midnight Sun Maraton med på de daglige oppdateringene fra helsemyndighetene.

20. juni skulle rundt 6000 deltakere fra 70 nasjoner stå på startstreken i Tromsø. Men Hætta tror de må avlyse det tradisjonsrike maratonløpet for første gang.

Daglig leder Nils I Hætta i Midnight Sun Maraton i Tromsø taper rundt 2 millioner kroner på ei avlysning. Å flytte løpet som krever midnattsol-forhold er heller ikke mulig. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Det er min vurdering, men styret skal fatte beslutningen den 31. mars. Slik det ligger an nå med en spredningstopp av viruset i juni og juli, vil det være helt uansvarlig å arrangere et internasjonalt løp i den perioden, forklarer Hætta.

Det er heller lett å flytte et løp som har midnattssola som sitt varemerke.

– Vår siste mulige dato med midnattssol er 21 juli, så det går nok ikke.

Hætta sier de taper i underkant av 2 millioner kroner om de blir nødt til å avlyse. Penger han håper de kan få dekket gjennom en pott på 600 millioner kroner fra regjeringen til korona-rammede kulturarrangementet.

Prøver å flytte et av Norges største gateløp i Bergen

Også Norges tredje største gateløp, Bergen City Maraton, rammes hardt av Covid-19-epidemien. Løpet med over 10.000 deltakerne skulle arrangeres allerede 25. april, men arrangørene forsøker å flytte løpet til slutten av august.

Men selv uten krav om midnattssol er ikke det lett å finne passende datoer. Nå er planen 29. august.

– Vi har vurdert flere datoer i høst, men det er et tett program og mange som ønsker å flytte sine løp. Vi er avhengig av at friidrettskretsen godkjenner ny terminliste, sier arrangementssjef Jenny Jensen som understreker at de prøver å ta hensyn til andre arrangementer.

Før koronaviruset nådde Norge, og regjeringen innførte etterkrigstidens strengeste restriksjoner, lå det an til rekordpåmelding for Bergen City Maraton.

– Vi lå an til 13.000 påmeldinger, men nå er det helt stoppet opp.

Jensen frykter konsekvensene dersom de blir nødt til å avlyse.

– Vi er et idrettslag som allerede lider økonomisk på grunn av koronaviruset. Det vil være kritisk om vi blir tvunget til å avlyse. Vi har ingen buffer med penger å ta av, forklarer Jensen.

Skaper konflikter ved å flytte til høsten

Nettredaktør Olav Engen i Kondis oppfordrer arrangører til å snakke godt sammen før man flytter løp fra vår og sommer til høsten.

– Når man flytter et løp vil de fleste få vesentlig færre deltagere. Det ser ut som det blir veldig trangt på høsten og det kan bli mye irritasjon mellom arrangørene.

Engen viser til et fersk eksempel.

– Sentrumsløpet ble for eksempel enige med kretsen om ny dato, men fikk likevel kritikk for de valgte samme dato som flere andre løp i Oslo-området. Det er et kjempedilemma.