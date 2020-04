Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tall om koronasmittte fra Folkehelseinstituttet (FHI) og kommunene er ikke nødvendigvis de samme.

I dag er det for eksempel 32 korona-tilfeller i Bodø. Ifølge kommunens egne tall lørdag.

Daglig informerer de om smittesituasjonen i kommunen og oppdaterer om antall smittede personer.

32 eller 37 smittetilfeller i Bodø?

Men dersom du sjekker tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) så finner du at antallet for Bodø 37 smittede personer.

FHI bruker meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for sine tall, og dette er også tallene du oftest finner i mediene.

Så hvorfor er tallene forskjellig fra dem Bodø kommune selv opplyser om? Det har kommunen sjøl forsøkt å finne ut av.

Kan være en syk student

Registreringene i MSIS baserer seg på adressen en person har i folkeregisteret. Og i noen tilfeller kan en smittet person oppholde seg og få behandling i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistret.

– Det kan for eksempel være en student som bor i Oslo, men som har folkeregistrert adresse i Bodø, skriver Bodø kommune i ei pressemelding.

Dette er smittetilfeller som de ulike hjemkommunene ikke nødvendigvis vet om, opplyser Folkehelseinstituttet til Bodø kommune.

Fortsetter å bruke egne tall

Bodø kommune vil fortsette å oppdatere om smittesituasjonen, blant annet i pressebriefer og pressemeldinger, samt på kommunens egne kanaler. Og de vil basere seg på sine egne tall.

Tord Berthinussen på en av Bodøs daglige presse-briefinger om korona. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vi vil fortsatt melde om smittetallene i Bodø, altså personer som har testa positivt på koronavirus og som bor i kommunen nå, sier kommunikasjonssjef Tord Berthinussen.

Kommunikasjonssjefen sier at han har full forståelse for at både lokale medier og andre synes det er merkelig at det opplyses om ulike tall.

– Men vi har nå fått en forklaring på dette, og vi har en god dialog med FHI, sier Tord Berthinussen.