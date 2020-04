I disse kommunene åpner ikke barnehagene denne uka: – Ikke forsvarlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag åpner endelig barnehager over hele landet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars for å begrense smitte av koronaviruset.

Men flere kommunale barnehager i de sørlige nordlandskommunene Bindal og Brønnøy vil fortsatt ikke åpne.

Mangler hygienisk utstyr

I seks uker har barnehagene vært stengte. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Oppvekstsjef i Brønnøy kommune, Cathrine Theting, sier de må bruke mer tid.

– Vi har hatt mange av våre ansatte utlånt til andre avdelinger. Vi trenger å få folkene tilbake, og vi trenger å forberede oss godt. Sånn at alle er trygge og klare til å ta imot ungene.

I Bindal mangler de rett og slett nødvendig hygienisk utstyr.

Ordfører Britt Helstad mener derfor at det ikke hadde vært forsvarlig å åpne barnehagene nå. Det hadde heller ikke vært bra for barnehagene.

Britt Helstad, ordfører i Bindal. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Istedenfor å sette en dato som man kanskje ikke kan overholde, valgte vi heller å sette en dato som vi kan føle oss trygge på at kan vi åpne på, sier Helstad.

Bindal har vært nødt til å bestille opp hygieneartikler. Det forsinker åpninga.

– Vi venta på veilederen. Den kom den 15. istedenfor den 16. april, og det var bra. Men det er leveringstid på sånt utstyr.

Derfor har kommunen valgt å sette åpning til den 27. april.

– Slik at vi er sikker på å ha alt på plass til barnehagene skal åpne, sier hun.

Les mer: Trygg åpning

– Ikke bare-bare

I Brønnøy har både barnehage- og skoleansatte vært brukt til andre oppgaver under krisen.

– At vi får folk tilbake er ikke bare-bare, sier Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy.

Torsdag kom smittevernveilederen som skal hjelpe barnehagene i den nye hverdagen som venter.

I Brønnøy mener de barnehagene ikke ville vært godt nok forberedt om de skulle åpne nå.

Samtidig vil barn over hele landet strømme til barnehagene i dag. For de aller fleste åpner. I Oslo går de for en trappevis åpning av barnehager gjennom uka.

PBL: – Anbefaler åpning

I Private barnehagers landsforbund (PBL) har de fått tilbakemeldinger som tyder på at de aller fleste følger regjeringas beslutning.

Anne Lindboe er direktør i Private Barnehagers Landsforbund. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er vi veldig glade for. Nå er det veldig viktig for mange barn at de får muligheten til å komme tilbake til barnehagene. For å leke, lære og utvikle seg sammen med ansatte og de andre barna, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Lindboe sier det har vært gjort en stor og viktig jobb med å gjøre barnehagene klare til gjenåpning.

– Hva tenker dere i PBL om at enkelte kommuner, slik som Brønnøy ikke kommer til å åpne barnehagene før 27. april?

– Det får være en vurdering de gjør. Men vi mener det bør være veldig gode grunner for at barnehagene i én kommune skal åpne på et senere tidspunkt enn det barnehagene i resten av landet gjør.

Siden 12. mars har landets barnehager vært stengt. De fleste åpner nå igjen, fra mandag 20 mars. Men ikke alle. Foto: NRK

Bekymra foreldre

Flere foreldre har uttrykt bekymring for om det er trygt å sende barna i barnehagen igjen.

De siste dagene har påstandene «barn er smittebærere» og «ikke bruk barna mine som forsøkskaniner» blitt gjentatt i diskusjoner på sosiale medier og i avisene.

Flere foreldre har stilt spørsmålet; er barna våre virusbomber for korona?

Og smittevernoverlege i Bodø kommune, der barnehagene åpner, er krystallklar.

– Nei, det er de ikke, sier Kai Brynjar Hagen

Brønnøy-ordføreren har også fått flere slike bekymringsmeldinger.

– Derfor venter vi en uke til. Det er viktig å vise at vi har det på stell før vi åpner, sier Eilif Trælnes i Brønnøy.