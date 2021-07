Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

63,3 prosent av Norges befolkning over 18 har nå fått første dose av vaksinen mot koronaviruset.

Den siste innspurten er i gang, men i Bodø har antallet vaksiner skapt hodebry for kommunen.

Alle over 18 år i kommunen har fått tilbud om vaksine, og rundt 5000 har valgt å ikke benytte seg av dette. 2000 vaksinetimer står denne uken ledig i Nordlands fylkeshovedstad, og kommunen har denne uken fått 6066 nye doser.

Helsemyndighetene vil nå åpne for «drop-in»-timer.

Fungerende helseleder i Bodø, Jørgen Bjørnstad. Foto: Privat

Grunnen til det store tallet skal være ferieavviklingen og ekstra doser, ifølge fungerende helseleder i Bodø, Jørgen Bjørnstad.

– Vi har fått en del ekstra doser, og sliter med å få besatt alle timene, selv om vi har sendt ut melding til alle som er registrert. Det har gjort at vi på fredag skal åpne for at alle som vil kan komme for å få første vaksinedose, uten å registrere seg først.

Har ikke oversikt

Før de tok en avgjørelse på dette, spurte de nabokommunene om de kunne tenkt seg flere vaksiner.

I tillegg ville kommunen forsikre seg om at de får kontroll på pågangen en slik ordning kunne gitt.

– Vi ønsker å ha kontroll på køen, og at det ikke kommer så mange på samme tidspunkt. Det er begrenset hvor mange vi klarer å vaksinere på én gang, sier Bjørnstad.

Om dette skal gjøres bare denne uken, eller flere uker fremover, kan ikke kommunen svare på.

– Det vet vi ikke. Vi vet kun hvor mange doser vi får denne uken og neste. Så det må vi ta fra uke til uke.

FHI støtter løsningen

Preben Aavitsland er overlege ved Folkehelseinstituttet. Han sier drop-in-vaksinering kan være en god løsning for noen kommuner.

– Vi har hørt fra noen kommuner at de er godt fornøyde og får god oppslutning. Særlig nå i ferien ser det ut til at folk setter pris på ordningen.

De sier det er opp til kommunene selv å organisere vaksineringen.

– Nå har vi sagt at man bør prøve drop-in-vaksinering om det er vanskelig å få fylt opp timene på vanlig vis, sier Aavitsland.

Men man kan ikke åpne for slike løsninger uten å høre med FHI først.

– Kommuner som er ferdige med første dose, skal si ifra til oss. Vi vil da redusere tallet på nye doser til kommunen og i stedet sende flere doser til kommuner som henger etter. Så etter hvert kan alle kommunene starte med dose to omtrent samtidig, sier overlegen.

Overlege Preben Aavitsland i FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

Jørgen Bjørnstad i Bodø sier at det i første omgang kun er snakk om de som ikke har tatt den første dosen, som kan melde seg til drop-in-time.