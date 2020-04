Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samtidig som sommeren kommer til Sør-Norge, opphever nordnorske kommuner den såkalte «søringkarantenen».

Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten mener det ikke lenger er nødvendig å sette reisende fra Sør-Norge i karantene. Også Tromsø og Narvik dropper lokale særregler.

Det betyr at man kan reise sørover, uten å bli plassert i karantene ved hjemreise.

Men «værsyke» nordlendinger som måtte vurdere å ta et helgeopphold i for eksempel Oslo etter en begredelig påske, bes tenke seg om både to og tre ganger.

– Det kan man gjøre om man vil, men vi fraråder sterkt folk fra å reise unødvendig, sier kommuneoverlege Per Thomas Hultstedt i Narvik kommune.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan sier han skjønner de som synes det er kjipt å holde seg hjemme i vår.

– Jeg satt selv i helga og avbestilte min tur til Mallorca. Sånn må det bare være. Dette er ikke tiden for å reise. Det er tiden for å være hjemme og sette pris på det været som man har, sier Juul til NRK.

Individuell vurdering

Hva den enkelte av oss regner som en nødvendig reise, blir samtidig en individuell vurdering.

Å reise for å delta på en begravelse, vil man i de fleste tilfeller kunne argumentere for er greit.

Men det er slett ikke alle reiser som er like soleklare hvorvidt er «nødvendige».

– Hver enkelt må vurdere nytten av reisen, opp mot konsekvensene, sier Hultstedt.

– Drar man på en helg til Oslo, risikerer man å bli smittet og dra denne smitten med seg hjem. I verste fall overfører man smitten til for eksempel eldre slektninger.

Vågan har bare registrert tre smittetilfeller, forteller kommuneoverlege Jan Håkon Juul. – De var hentet fra Sør-Norge og fra utlandet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Jan Håkon Juul ber folk ta utgangspunkt i at all reise er unødvendig.

Han gir noen eksempler på når det kan være OK å reise:

Hvis man må hente noe spesielt utstyr, for å få gjort en viktig jobb.

Hvis man har en bolig et annet sted, som man må se til.

Studenter som av økonomiske hensyn reiser hjem.

Frykter ikke mer reising

Justisminister Monica Mæland (H) vurderte for eksempel at det var greit å dra på påskeferie til Bergen, skriver Dagbladet. Hun bor til daglig i Oslo.

I avisa siteres hun på at «det å reise hjem er ikke en unødvendig fritidsreise».

– De fleste av oss aksepterer at det å være sammen med sine nærmeste det er lov. Også for oss i regjeringen, sier Mæland til avisa.

På et generelt spørsmål om det er greit å besøke familie nå, sier Hultstedt:

– Jeg kan ikke anbefale det. Man skal begrense alle typer reiser. Dette er en felles innsats. Alle må bidra for å begrense smitten.

Kommuneoverlege Anders Stave i Andøy viser til de nasjonale rådene:

– Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og unngå steder hvor du lett kommer nær andre, skriver han i en SMS.