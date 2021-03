Hun er leid inn for å teste ved grensen, men finner ingen smitte: – Vi sliter oss ikke ut, akkurat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleier Jenn-Karin Skramstad fra Drammen har det ikke veldig travelt om dagen.

På den gamle grensestasjonen i Umbukta i Rana kommune er hun leid inn til å teste innreisende for Covid-19.

Hun, og tre andre innleide sykepleiere fra nasjonalt innsatsteam for helsepersonell, har vært her siden 28. januar.

Men tester de kun mellom to og fire personer i døgnet.

– Det er lite å gjøre. Vi sliter oss ikke ut, akkurat, sier Skramstad.

Totalt har Nordland tre slike teststasjoner ved grenseovergangene.

Årsaken er blant annet at Sverige stengte grensene for noen uker siden.

Samtidig kritiseres testingen ved grensa andre steder i landet.

Med lite arbeid og sol, blir det rene påskeferien for de som jobber på teststasjonen. I alle fall på godværsdager som dette. Foto: Frank Nygård / NRK

Støre kritisk til grensetestingen

Denne i uka spørretimen i Stortinget var Jonas Gahr Støre (Ap) kritisk til grensekontrollen.

Han viste blant annet til at fire av ti ikke tar koronatest når de ankommer Norge, og eksempler på at innreisende har forlatt innreisestedet, og senere fått positivt prøvesvar.

– Det er et krevende regime. Vi har Europas lengste grense til Sverige, og har begrenset antallet steder man kan krysse grensen. Rapporter om eventuelle hull ettergår vi, svarte Solberg.

27 årsverk – forsvinnende lite smitte

12. januar starta de første teststasjonene i Nordland opp.

Siden da har det kostet totalt rundt 5 millioner kroner å drifte de tre grensestasjonene i Nordland: Umbukta, Bjørnfjell og Graddis.

Status: Kun cirka 1000 tester på nesten tre måneder ved tre grenseoverganger.

Til sammen bruker kommunene 27 årsverk på arbeidet. Alt tyder på at stasjonene vil bli drevet til over sommeren.

For Rana koster ikke dette stort: de får refundert alle utgiftene i tilknytning til testklinikken på Umbukta, i følge kommunen selv.

Usikkert om de fortsatt får tildelt personell

Til nå har det gått svært rolig for seg.

Men kommuneoverlege i Rana Frode Berg angrer ikke på at kommunene krevde at pesonell fra nasjonalt innsatsteam ble satt inn på grensa.

For skulle det komme utbrudd, noe som har skjedd før, vil de trenge flere ressurser, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

– Da vil vi trenge folk på testklinikker og til smittesporing. Men der har vi fått tilført helsepersonell utenfra, så det har fungert godt.

Men nå er det usikkert på om kommunene får tildelt videre helsepersonell etter mai. Til tross for at grensene skal bevoktes til over sommeren.

– Foreløpig er det kun tilbud om én person fra nasjonalt innsatsteam fra mai. Men blir det utbrudd, får vi håndtere saken hvis den tid kommer, sier Berg.

Teststasjonene ved grenseovergangene i Nordland Ekspandér faktaboks Umbukta, Rana: Siden testklinikken åpnet 23.01.21, er det tatt 192 tester.

0 positive.

Seks stillinger går til arbeidet, til sammen 5 årsverk. Samtidig har vi leid inn personell fra Røde Kors tilsvarende 5 årsverk. Totalt 10 årsverk bemanning.

Kostnader går til lønn og drift av teststasjonen. Til sammen er det per d.d. utgiftsført kr. 1.164.931,-. Bjørnfjell, Narvik: Siden januar: 729 tester, de fleste i januar. Totalt 17 positive, 15 av dem i januar.

11 årsverk.

Utgifter (lønn og drift) totalt ca. 500.000 per måned. Halvannen million når mars er omme.

Også de planlegger å drifte teststasjonen til over sommeren ut i fra regjeringens signaler. Graddis, Saltdal: Tester i gjennomsnitt 3-4 hver dag. I februar testet de 84 stykk.

Totalt 3 positive (alle i januar).

Det er ansatt 6 fulltidsansatte som går 12 timers turnus pluss kjøring. Alle er lokalt ansatt. Kilder: Ulla Myhre, Beredskapskoordinator i Rana kommune, Iris Bartholsen, Beredskapsansvarlig Narvik kommune, Solveig Strøm, folkehelsekoordinator i Narvik kommune. Per 24.03.2021.

Danmark og Sverige åpner – ikke Norge

Fra 31. mars opphever Sverige innreiseforbudet. Da kan folk fra Norge og Danmark landene krysse grensa til Sverige uten å måtte dokumentere gyldig grunn til innreise i nabolandet.

Det samme har Danmark. Men statsminister Erna Solberg sier hun ikke anbefaler nordmenn å reise, og at det ikke er låpnet for turisme til Norge for øyeblikket.

Regjeringen jobber nå med en hjemmel om å pålegge de som ankommer Norge å vente på prøveresultatet på innreisestedet.