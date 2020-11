Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frem til 28. oktober hadde i Rana kommune, med sine snaue 25.000 innbyggere, stort sett vært skånet for koronaviruset.

Men så skjedde det noe. Fra 28. oktober har det blitt påvist 120 tilfeller. Senest i dag kom det seks nye.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Nå spør kommuneoverlege Frode Berg om det er noe spesielt med viruset som har rammet Helgelands største kommune.

– Vi har jobbet så hardt og så tungt for å stoppe utbruddet, men har foreløpig ikke lyktes. Vi registrerer at lokale utbrudd andre steder i landet kommer under kontroll i løpet av 2–3 uker, mens vi har holdt på i fire uker, og det ser ut som vi kommer til å holde på litt til, sier Berg.

Han mener viruset i Rana oppfører seg annerledes enn det man kan forvente, og annerledes enn beskrivelsen i læreboka.

Smitter lett og gjør folk syke raskt

Det er særlig to ting som får kommuneoverlegen til å stusse.

Ifølge Berg har veldig mange av dem som tester positivt i Rana veldig kort inkubasjonstid. Altså tiden fra de blir eksponert til de blir syke.

– Her har de fleste en inkubasjonstid på et og et halvt til to døgn, og det gjør at det er veldig krevende og komme etter i smitteoppsporingen.

WHO anslår, ifølge FHI, inkubasjonstiden til å vanligvis være 5–6 dager.

– Den korte inkubasjonstiden gjør at når vi ringer nærkontaktene til de som er positive, så har mange av dem allerede utviklet symptom. Da er det en risiko for at nærkontaktene allerede har rukket å spre smitten videre før vi får satt dem i karantene.

I tillegg registrerer Berg at smitteoverføringen i mange tilfeller skjer til personer som er langt unna å oppfylle FHIs kriterier for nærkontakt.

Oppsummert: Viruset smitter lett og folk blir raskt syke etter eksponering.

Har spurt FHI

Og alt dette får kommuneoverlegen til å spørre seg om viruset har mutert i Rana. Tidligere har det blitt oppdaget nye varianter i Trondheim og i «koronabussen».

For å komme til bunns i dette har Berg bedt FHI om å se nærmere på saken for å se om det er noen spesielle forhold ved viruset i Rana.

Den siste beskjeden han har fått derfra er at de ikke venter data før et stykke ute i neste uke.

NRK har også stilt flere spørsmål til FHI angående utbruddet i Rana i dag, foreløpig uten svar.

– En god unnskyldning?

Frode Berg forklarte seg i dag for formannskapet i kommunen. Det lanserte han også teorien om mutasjon.

– Det kan sikkert virke som jeg prøver å få finne på en god unnskyldning, og jeg lurer jo på: Hvorfor får andre dette til, men ikke vi?

– Det gjelder spesielt med tanke på hvor enormt med ressurser vi bruker og hvor mange ressurser vi faktisk får lov å bruke. Det er helt endeløst. Det er ingenting i måten vi er rigget på som tilsier at vi skal ha disse problemene med å klare å slå det helt ned.

Berg understreker at de har kontroll til tross for spesielle omstendigheter.

– Vi jobber ufortrødent videre og vi har god kapasitet fortsatt.