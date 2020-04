Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hos Europas største produsent av armeringsstål, Celsa i Mo i Rana, går produksjonen tilnærmet som normalt.

Produksjonen er basert på gjenvinning av skrapmetall, og her gjenvinner de rundt 850.000 tonn hvert år. Ifølge bedriften selv tilsvarer det to eiffeltårn i uka.

I motsetning til mange andre bedrifter, er ingen av de 350 ansatte permittert. Produksjonen går for full maskin.

– Hvordan er det å være på jobb nå?

– Det er da egentlig ganske greit. Få komme seg litt bort fra dem. Det blir fort mye hjemme, ler lærling Benjamin Tuven Remmen.

Benjamin Tuven Remmen er lærling på Celsa Armeringsstål og har ikke hjemmekontor. Foto: NRK

Ei stor omveltning

På Celsa har de ansatte funnet seg til rette med at de har færre av kollegene rundt seg enn de er vant til.

– Vanligvis ville operatørene vært over hele verket. Nå har vi organisert oss ved å dele inn i flere soner for å unngå at folk samles, forteller valseverkssjef Petter Skatland.

Petter Skatland, valseverkssjef ved Celsa Armeringsstål. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Stålbedriften har delt inn i totalt fem soner for å holde folk adskilt.

– Vi er en bedrift der vi er vant til å være sosiale med hverandre, så det er ei stor omveltning for mange. Det er en kjempestor endring der alle de ansatte bidrar.

I tillegg har bedriften en del på hjemmekontor. Der sitter enkelte som plutselig kan styre hele maskineriet, takket være teknologien.

– Trygger viktige arbeidsplasser

Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO. Foto: Allan Klo / NRK

Mange bedrifter har sett seg nødt til å stenge den siste måneden, og flere hundre tusen nordmenn strømmer til Nav etter omfattende permitteringer. Selv med krisepakker rettet mot næringslivet går det trådt i norsk økonomi.

– Det går godt for deler av industrien. Men vi er sårbare for etterspørsel ute i verdensmarkedet, og sensitiv for smitte blant ansatte, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Bedriftene som måtte stenge etter pålegg fra Folkehelseinstituttet er hardt rammet av koronakrisa. Frisører og reiselivsnæring er bestemte deler av industrien som ofte trekkes fram

– Også olje- og gassindustrien sliter med mye permitteringer og oppsigelser. Så har du sjømatindustrien i andre enden av skalaen, og da spesielt havbruket. Der går det i all hovedsak godt.

Bjarmann-Simonsen sier bedrifter som Celsa har gjort en god jobb med å innføre effektive og solide smitteverntiltak. Gjennom denne jobben trygger selskapet i Mo i Rana viktige arbeidsplasser, sier NHO-lederen.

– Har kanskje ikke sett hovedeffekten ennå

Dekan ved Handelshøgskolen ved Nord universitet, Erlend Bullvåg. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Dekan ved Handelshøgskolen ved Nord universitet, Erlend Bullvåg, mener det er gode sjanser for industriene som går godt nå, vil kunne berge seg fint også gjennom krisa vi står i.

– Det er veldig stive systemer ute i verden. Vi konsumerer så og så mange kilo aluminium og armeringsstål i kraft av at vi blir flere innbyggere og bygger flere hus. Forholdsvis korte stopp medfører at vi kommer i gang igjen.

Men, dekanen påpeker at det er mye som vil være usikkert i tida som kommer.

– Det er ikke bare næringsliv og frisører som vil rammes av dette. Etter hvert vil permitteringer påvirke lokal etterspørsel. Færre handler i butikkene, og færre kjøper ny bil. Vi har kanskje ikke sett hovedeffektene av koronakrisa ennå.

Produksjon ved Celsa Armeringsstål i Mo i Rana. Bildet er tatt i en annen, mer normal anledning. Foto: Lars Nehru Sand

Stor usikkerhet

Situasjonen har enda ikke gitt store konsekvenser for Celca på Helgeland, men det er likevel tøffe tider, ifølge kommunikasjonssjefen.

Kommunikasjonssjef Susanne Nævermo Sand, Celsa Armeringsstål. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det innebærer jo stor usikkerhet og komplikasjoner for å kunne drive som normalt, sier kommunikasjonssjef Susanne Nævermo Sand.

– Hvis vi sammenligner oss med andre land eller med Norge generelt, er vi utrolig heldige. Vi er friske, vi har kunder som ønsker å bli betjent av oss, og vi kan gå på arbeid.