I Nordland er flere videregående skoler stengt etter smitteutbrudd.

En av dem er Bodø videregående skole, hvor det er rapportert seks nye smittede det siste døgnet.

– Vi har mer smitte her nå enn vi har hatt noen gang, konstaterer smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Han er ansvarlig for koronahåndteringen i Bodø kommune.

Hagen kaller smittespredningen alvorlig. Særlig fordi det skjer blant ungdom og i videregående skole.

– Vi klarer ikke lenger å redegjøre hvordan smitten har spredd seg videre. Det har gjort smittesporingsarbeidet vanskelig, fordi enkelte elever har et veldig stort antall nærkontakter.

Ser et uheldig mønster

– Er du skuffet over at ungdom ikke overholder smittevernreglene?

– Jeg konstaterer at de aller fleste ungdommer gjør de riktige tingene. Men synes jeg ser et mønster i at noen setter ting over styr. Det kan gjøre stor skade for mange.

Spesielt er det festene Hagen sikter til.

Bodø videregående skole vil holde stengt i tre dager etter seks ny koronasmittede elever. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er ikke greit med fester hvor mange klemmer seg sammen på en liten hybel. På den andre siden har du en del som blir veldig preget av smitteangst, og roper på knallharde tiltak. vi må prøve å besinne oss alle, og bruke fornuften. vi må gjøre det som er nødvendig for å få kontroll på situasjonen.

Han råder også ungdommer til å begrense antallet sosiale kontakter.

– Vi ser at mange av dem har et høyt antall kontakter.

Lav smitte på skoler

Tall Folkehelseinstituttet har samlet viser imidlertid at få unge smittes av korona i skolen. De fleste skolene er fortsatt på gult tiltaksnivå nasjonalt.

Til sammen 1.620 unge mellom 13 og 19 år var registrert som smittet fra koronapandemien startet i mars og fram til 31. oktober.

Bare 86 av dem, 5,3 prosent, oppgir at skolen er det mest trolige stedet de er blitt smittet. Flest, 24,8 prosent, oppgir at de er smittet hjemme.

Blant landets 2.799 barne- og ungdomsskoler er det siden mars registrert smittetilfeller på 121 av dem, og av dem har 53 blitt registrert i oktober.

For landets 413 videregående skoler har det vært registrert smitte på 49 av dem siden mars, men av dem igjen er 26 meldt inn i oktober.

– En historisk situasjon

Tidligere har smitteverneksperten i Bodø vært bekymret over at strenge koronatiltak gjør at folk får en overdreven frykt for å møtes og være sosiale.

Nå er imidlertid tonen en annen.

– Vi er veldig opptatt av at det ikke må bli lagt opp til sosiale situasjoner og festligheter som gjør det enkelt for smitten. Den dagen dette kommer ut av kontroll, blir konsekvensene store.

Han håper de unge nå skjønner at de må være proaktive for å ta kontroll over situasjonen.

– Det er en historisk situasjon å være ungdom midt i en verdensomspennende, veldig alvorlig pandemi, som tar livet av tusenvis av mennesker hver eneste dag i landene rundt oss.

Og legger til:

– Det har tatt tid for mange voksne å skjønne dette, og det kommer til å ta tid for en del ungdommer også. Men vi må dit hen at innretter oss på en måte at smitten ikke får fritt løp.

Hetses i sosiale medier

Sara Landaas (18) er russepresident for russen på Bodin videregående skole 2021. Hun sier det er en veldig krevende tid å være ung.

– Kanskje spesielt vi som er russ.

Hun er helt enig med smittevernoverlegen, men usikker på om en moralsk pekefinger er veien å gå.

– Det er ikke så motiverende. Jeg vil si at de aller fleste følger reglene. De som har blitt smittet og smittet noen videre, gjør det åpenbart ikke med vilje, sier Landaas.

NRK fortalte onsdag at flere elever ved skolen skal ha opplevd å bli hetset av medelever etter bekreftet smitte, eller mistanke om smitte.

Det reagerer også russepresidenten på.

– Vi både ser og hører om stygge kommentarer. Også fra voksne som sitter og kommenterer på Facebook. Det er ikke greit, sier hun.

Skal ikke på fest

Sara Landaas forteller at det ikke er planlagt noen russefester framover. Selv skal hun holde seg hjemme i helga.

Esten Slaatsveen Kringhaug er russepresident på Bodø videregående skole. Foto: Privat

Det skal også russepresidenten ved Bodø videregående skole, som i dag ble stengt.

Han forteller om et tidligere møte med smittevernoverlegen i Bodø. Her rådet Kai Brynjar Hagen elevene til ikke å slutte å leve og være ungdom.

– Nå er det tydeligvis det vi må gjøre, sier russepresident Esten Slaatsveen Kringhaug (18), Bodø videregående skole.

Men han synes det er bra at tiltakene strammes inn når folk fester uten å ta hensyn eller følge rådene som er gitt.

Han stoler på at kommunen tar situasjonen på alvor. Og håper at skolen vil holde åpen framover.

– Hjemmeskole er ikke gøy. Det fikk vi erfare fra hjemmeundervisningen vi hadde tidligere i år, sier Esten Kringhaug.