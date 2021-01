Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Store deler av torsdagen har politiet i Nordland lett etter en mann som tidligere denne uken passerte grenseovergangen fra Sverige over Bjørnfjell i Ofoten.

Mannen fra Øst-Europa sa da at han skulle i karantene på et karantenehotell på Sortland.

Men der dukket han aldri opp.

Koronatesten han tok da han krysset grensen nord i Nordland, har senere vist seg å være positiv: Mannen er smittet med covid-19.

Satt i karantene

– Vi vet ikke hvor mannen er nå. Politiet etterforsker fortsatt saken, sa politiadvokat Ida Kjensli Sandell til VOL tidligere torsdag.

Etter at politiet etterlyste mannen, har han nå dukket opp. Han er satt i karantene, opplyser politiadvokaten til NRK.

Han befant seg ikke på hotellet han hadde sagt at han skulle sitte i karantene.

Sandell sier til NRK at mannen hadde opplyst at han skulle jobbe i Norge. Han hadde også vist til en bestemt arbeidsgiver. Heller ikke dette viste seg å stemme da politiet sjekket opplysningene.

Mannen befinner seg nå på karantenehotell.

Politiet avholder grensekontroll på Bjørnfjell. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / nrk

– Dette er noe politiet ser svært alvorlig på. Det vanskeliggjør helt klart smittesporingen. Smittesporing har vært nødvendig i dette tilfellet fordi det har vist seg at han avla en positiv covid-test, sier politiadvokat Ida Kjensli Sandell til NRK.

Saken etterforskes videre. Politiet behandler det som en straffesak.

Personen er siktet for å ha oppgitt uriktige opplysninger til norske myndigheter i forbindelse med en grensepassering på Bjørnfjell i Narvik. Han er også siktet for å ha brutt karanteneplikten og ikke oppholdt seg på oppgitt karantenested, ifølge politiadvokaten.

Varsler reaksjoner

Sandell kjenner ikke til lignende tilfeller, og politiet vurderer nå straffetiltak.

– Mest sannsynlig får han nå et forelegg for brudd på covid-19-forskriften. Og for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sier Sandell.

I forrige uke ble en smittet mann i Narvik bøtelagt for brudd på smittevernforskriften da han tok imot besøk mens han satt i isolasjon.

Vedkommende ble bortvist fra landet og fikk en bot på 20.000 kroner.