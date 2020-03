Koroanaviruset har de siste ukene ført til kraftige fall på verdens børser.

Så kollapset OPEC-landens forhandlinger med Russland om å kutte oljeproduksjonen på fredag.

Men mens verdensøkonomien skjelver, klarer Norges nest største eksportnæring seg bra.

Overraskende bra, ifølge Robert Johansen, administrerende direktør i Polar Quality.

Lakseeksportøren som holder til i Bodø, selger laks fra Nordland til flere land.

– Fisken går ut, og prisnivået kan vi ikke klage på, sier han til NRK.

Rekordpris i første kvartal

Det er økt usikkerhet i verdens sjømatmarkeder som følge av koronaviruset, men etterspørselen etter norsk sjømat øker likevel. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sjømatåret startet med et smell og skyhøye priser for lakseoppdretterne.

Aldri i moderne tid har man sett en gjennomsnittlig kvartalspris på 70 kroner.

Koronaviruset har imidlertid sørget for en kraftig brems i det kinesiske markedet. I februar var fallet på 80 prosent.

Likevel har kiloprisen holdt seg på rundt 65 kroner kiloen for laks i alle størrelser.

– I praksis eksporteres det ingenting til Kina nå. Men markedet i Europa tar unna den fisken, sier Johansen.

Får drahjelp av svak kronekurs

– Det er dårlige priser i euro, men gode i norske kroner, sier Robert Johansen. Foto: Arild Moe / NRK

Etter at kursen på nordsjøolje falt med nesten 25 prosent natt til mandag, svekket også kronekursen seg betydelig. Mot euro er kronen svekket rundt 42 øre eller 4,1 prosent.

En rekordsvak krone gir også drahjelp til dem som selger sjømat til utlandet.

– Euro er den viktigste valutaen for vår del. Hadde vi hatt en normalsituasjon for den norske krona, hadde vi hatt rekordlave laksepriser. Lakseprisen i mars ligger rundt 65 kroner kiloen, som er relativt normalt for årstiden, sier Robert Johansen.

– Mat må man ha

Kolbjørn Giskeødegård. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets bekrefter trendene som påvirker laksen.

– Sjømateksporten blir påvirket av det som skjer i verden. Det er først og fremst koronaviruset som påvirker. Eksporten til asiatiske land til Kina har stupt den siste måneden.

I Italia er det registrert nesten 1.800 nye smittetilfeller og 97 nye dødsfall som følge av koronaviruset. Antall smittede har økt til 9.172, opp fra 7.375 dagen før, ifølge det italienske sivilforsvaret.

Frykter koronasmitten

Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i februar. Til Kina endte eksporten på 383 tonn, som er et fall på 83 prosent. Foto: Petter Strøm / NRK

Giskeødegård er ikke i tvil om at situasjonen i Italia vil merkes på eksporttallene.

– Situasjonen er uoversiktlig. Særlig når man får kombinasjon av oljeprisfall og situasjonen rundt koronaviruset.

Samtidig behøver det ikke bli dramatiske for norsk sjømatnæring. I hvert fall ikke på kort sikt.

– I Europa selges mellom 70 og 80 prosent av norsk fisk på supermarked. Selv om folk dropper restaurantbesøk, spiser de desto mer hjemme. Dermed øker hjemmekonsum av sjømat.

Giskeødegård mener situasjonen kan sammenliknes med finanskrisen for ti år siden.

– Mat må man ha. Enten det er finans- eller eurokrise er sjømatsektoren kanskje den sektoren som har klart seg best. Uten at det er noen garanti for at det vil skje igjen.

Til sammen er det nå 80.735 bekreftede tilfeller av koronavirus i Fastlands-Kina, ifølge Reuters. Foto: AP

Svinger en del

Hvordan utviklingen vil fortsette de neste månedene er sjømatanalytikeren forsiktig med å si noe om.

– Det svinger fra uke til uke. Dersom flere europeiske regioner enn Nord-Italia får en oppblomstring av koronavirus, og man stenger av hele regioner, kan vi få en dramatisk situasjon. På et eller annet tidspunkt kan det slå negativt ut for sjømateksporten.

Den verst tenkelige situasjonen er at store regioner som Polen, Frankrike eller Tyskland må stenge ned.

– Det vil være krise. For konsumet av laks er det de tre markedene som er de klart viktigste i Europa. Men da er det veldig mange sektorer som vil slite.

Giskeødegård tror ikke en svak krone kan kompensere for at europeere dropper norsk sjømat.

– Men i en situasjon der vi får en etterspørselssvikt vil en svak norsk krone hjelpe på.

Trøbbel med å finne fly

Idag opplyste WHO at 70 prosent av dem som har blitt smittet i Kina, nå har kommet seg.

Hos lakseeksportøren i Bodø er det svak optimisme over situasjonen i Kina.

– Selv om situasjonen stabiliserer seg i Kina, er det fortsatt tungt å få inn laks. Vi hadde et par situasjoner før helga der vi måtte gi opp fordi det ikke var ledige flyavganger.

– I Europa går det meste på bil. Men vi skal egentlig ikke klage. Det kunne vært mye verre, sier administrerende direktør Robert Johansen, i Polar Quality.