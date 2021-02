Sørafrikansk mutasjon påvist i Bodø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bodø kommune har hasteinnkalt inn til pressekonferanse torsdag kveld klokken 22.30. Det er påvist seks nye smittetilfeller i kveld. Alle disse er nærkontakter.

Sørafrikansk mutasjon av korona er påvist i Bodø, opplyser kommunen.

– Det er viktig at alle i Bodø nå er veldig varsomme. Vi har hatt møte med FHI og statsforvalter i kveld. Det virker som vi har tatt i med tanke på karantene og karantenetid. Derfor neppe aktuelt med nedstenging nå, sier ordfører Ida Pinnerød.

Ordfører Ida Pinnerød og kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø på pressekonferansen i rådhuset torsdag kveld. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi tror ikke det er stor forskjell på Sør-Afrikansk og britisk. Trolig ikke mer alvorlig sykdom, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø.

Se pressekonferansen i opptak i vinduet under.

Det virker ifølge kommunen som det er sammenheng mellom alle 18 smittede i Bodø den siste tiden.

Bodø kommune sender selv fra pressekonferansen.

– Dette var ikke den beskjeden jeg hadde håpet mest å få. Men ingen stor overraskelse. Vi har tatt i når det gjelder karantene, og dermed sikret oss. De rådene vi har gitt til skolene og folk kan vi holde fast til, sier Claudi.

Samtidig har Bodø-ordføreren en oppfordring til innbyggerne:

– Det er utrolig viktig at de som er i karantene, må holde seg der. Viktig når man har symptomer at man melder seg til test. Utrolig viktig at folk i Bodø gjør dette nå, sier Pinnerød.

- Vi må ha tålmodighet med hverandre. Ta vare på hverandre. Ta telefonen hvis smittesporerne ringer.

Kommunen ønsker ikke å si noe som helst overfor NRK på forhånd om hva pressekonferansen skal handle om, utover at temaet er smittesituasjonen i Bodø.