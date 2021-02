Koronapandemien har ført til at rekordmange nordmenn har mista jobben eller blitt permittert. Denne uka registrerte Nav 207 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det er 5 900 flere enn forrige uke.

Mange av de permittere håper å komme tilbake til jobben sin når pandemien er over.

I mellomtida kan flere tenke seg å jobbe.

Én av dem er Mikkel Dagestad fra Henningsvær. Han ville gjerne jobbe under skreifisket, men endte med å takke nei til tilbudet om sesongjobb. Årsak: han tjener mer på dagpengene fra Nav, enn det han ville fått på fiskebruket.

Nå får Dagestad støtte fra en tidligere permittert.

Tapsprosjekt

På Østlandet holder økonomen og ingeniøren Camilla til. Hun ønsker ikke å ha etternavnet sitt i saken. Camilla mener Dagestad gjorde helt rett i å si nei til jobben som sesongarbeider.

Da hun ble permittert i 2018, valgte hun å ta seg en midlertidig jobb. Det ble et tapsprosjekt.

– Bare tanken på å gå hjemme og ikke gjøre noe, gjorde meg gal, sier Camilla.

Hun gikk aktivt ut og søkte etter jobb. Etter tre uker, fikk hun tilbud om et åtte måneder langt vikariat. Lønna var betydelig lavere enn jobben hun var permittert fra, og også lavere enn det hun fikk i dagpenger fra Nav. Men det var uansett midlertidig og en bra løsning, mente Camilla.

Det var før hun snakka med folk som hadde vært i samme situasjon.

– Så får jeg vite av rutinerte «navere» at jeg har gjort årets største tabbe.

Hovedproblemet til Camilla var at når vikariatet hennes gikk ut, og hun skulle fortsette på dagpenger fra Nav, ville inntekten gå ytterligere ned.

Nav beregnet dagpengesatsen ut fra lønna hun hadde fått i vikariatet.

Siden lønna her var lavere enn jobben hun var permittert fra, risikerte hun å tape mye penger.

Camilla mener ordninga satte henne i en umulig skvis.

– For meg er det galskap. Tidenes tabbe, dumskap, uvitenhet, kall det hva du vil, men det stimulerer ikke sysselsetting og viljen til å ta en dårligere betalt jobb.

Hun mener Nav må gå inn med et slags lønnstilskudd for at permitterte som får seg en midlertidig jobb ikke ender opp med en lavere inntekt enn det de har fått i dagpenger.

Nav veit ikke hvor mange som taper

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav Kjell Hugvik sier at det vil være tilfeller hvor permitterte opplever at lønnen i et engasjement eller vikariat er lavere enn den dagpengesatsen de ville fått dersom de var arbeidsledige.

Hvor mange som opplever det samme som Mikkel Dagestad og Camilla, veit ikke Nav.

Hugvik sier at hovedregelen for å få dagpenger, er at man må være reell arbeidssøker. Det innebærer å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Men som permittert er ikke kravet like strengt som for helt arbeidsledige.

Permitterte må likevel være villige til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden, sier Hugvik.

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav Kjell Hugvik. Foto: Espen A. Istad

– Er Nav bekymra for at ordninga slik den er i dag, kan føre til at permitterte kvier seg for å ta andre jobber i permitteringstida fordi de taper penger?

– Formålet med dagpengeordninga er at det skal lønne seg å jobbe. Hvor mye en får utbetalt i dagpenger vil naturlig nok avhenge av inntekten og arbeidstida en har i arbeidsforholdet du er permittert fra.

– Vi vil også understreke at det å være i arbeid alltid vil være en fordel med tanke på å bygge mer erfaring og kompetanse, samt at midlertidig stilling kan være inngangsporten til en fast stilling. I tillegg vil lønnsinntekt gi framtidige rettigheter, blant annet feriepenger, sier Hugvik.

Høyre vil ikke kompensere permitterte som taper

Som følge av koronapandemien har Stortinget midlertidig endret reglene for dagpenger. Arbeidsledige kan nå få mer i dagpenger. Regjeringa har foreslått at dette skal gjelde ut juni i år.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde er Høyres arbeidspolitiske talsperson. Hun sier at når folk som går på dagpenger, taper på å ta seg jobb, kan ikke ansvaret legges på den enkelte.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde er Høyres arbeidspolitiske talsperson.

– Jeg har også forståelse for at permitterte som venter på å bli kalt tilbake til den jobben de er permittert fra, ikke går inn i andre arbeidsforhold.

Hun synes dermed ikke det er noen god idé at Nav skal gå inn å kompensere for et eventuelt tap.

– Det er jo dypt urettferdig overfor vanlige arbeidstakere som faktisk lever av den lønna som permitterte takker nei til. Vi kan jo ikke ha det sånn at de som er permitterte får mer penger for å gjøre samme jobben. Lønnstilskudd er veldig bra for å få folk som står langt fra arbeidslivet inn i jobb, og jeg ønsker at det primært skal brukes til å hjelpe de svakeste i arbeidslivet, ikke de som er permitterte fra en høyere lønnet jobb som de skal tilbake til.

Fikk tilbake jobben

I dag er Camilla tilbake i jobben som hun ble permittert ifra i 2018.

Med de erfaringene hun gjorde seg som permittert, advarer hun andre mot å hoppe på den første og beste jobbmuligheten.

– Så jeg støtter Mikkel, han har sikkert skjønt det – for når skreifiske er over, sitter han igjen med svarteper.