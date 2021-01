Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2019: 11,1 millioner flyginger.

2020: 5 millioner flyginger.

Tallenes tale er klar. I løpet av 2020 har antallet flyginger i Europa gått ned med 6,1 millioner. Altså godt over halvparten.

Dette kommer frem i Eurocontrols rapport over hvordan covid-19 påvirket luftfarten.

– Sist gang vi så sånne tall var det over 30 år siden, på slutten av 80-tallet, sier en talsperson i Eurocontrol, som er et selskap som støtter og analyserer europeisk luftfart.

Denne grafen viser hvordan flytrafikken tradisjonelt er, og hvordan de forskjellige typer luftfart har lidd under koronapandemien. Foto: Eurocontrol

– Enorm innvirkning

Ifølge rapporten har pandemien ført til et tap på rundt 581 milliarder kroner, spredt utover flyselskap, flyplasser og flygeledere, i Europa.

191.000 ansatte i industrien har samtidig mistet jobben.

Talspersonen i Eurocontrol sier tallene snakker for seg selv, og at pandemien har hatt en knusende effekt på luftfartsindustrien.

– Innvirkningen er enorm, og påvirker hver eneste del av næringen. Selv om vi fokuserer på antall flyginger, så er nedgangen i antallet reisende mye større. Her er det snakk om 1,7 milliarder passasjerer ned fra 2019.

– Hvordan tror dere dette påvirker luftfarten i årene fremover?

– Vi har kommet opp med flere scenarioer, alt ettersom hvor effektiv og hvor fort man får ut en vaksine. Om vaksinen fungerer som den skal i år, er vi tilbake på 2019-nivå med over 11 millioner flyginger i 2024. Men det er variasjoner som tilsier at det kan gå så langt som til 2026.

Et Norwegian-fly går inn for landing på Gardermoen. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Norge med minst endring

I en oversikt laget av selskapet, skiller Norge seg spesielt ut.

Landet er det i Europa som har hatt lavest prosentmessig nedgang i antallet flyginger i 2020. På 40 prosent.

Grunnen til dette er todelt, sier Eurocontrol.

– En av grunnene er at noen flyginger innenlands til lite sentrale steder ble videreført på grunn av statens ønske om å opprettholde forbindelsen. En annen er at flyvningene til oljeplattformene er tatt med i tallene, og disse ble videreført under pandemien.

En som har opplevd det norske skiftet selv, er Rolf Liland. Bodøbasert SAS-pilot og spesialrådgiver i Norsk Flygerforbund, .

Han er selv vant med å fly fra Svalbard i nord til Kanariøyene i sør. Men i år har det nærmest kun vært turer innenlands.

Det sier han at kun er på grunn av landets geografi.

– Norge er vel unntaket som bekrefter regelen, siden vi har et såpass langstrakt land som ikke har tilsvarende, realistiske transportalternativ.

– Ser i krystallkulen

Liland sier selv at han ikke er overrasket over det høye frafallet i flyreiser det siste året.

Han mener likevel at Eurocontrols spådom om normalisering først i 2024, er noe overdrevet.

– Jeg tror både Norge og Europa vil komme tilbake før 2024. Gitt at vaksinen virker, så er det et veldig oppdemmet reisebehov på hele kontinentet, sier han og fortsetter:

– Mange land i Sør-Europa, der turistnæringa er viktig, trenger at det bor noen på hotellene og at noen spiser på restaurantene. Med en gang det er trygt, så tror jeg at trafikken kommer til å vokse voldsomt. Når det gjelder resten av verden, kan det ta sin tid.

– Så det tar mindre tid enn spådd?

– Alt dette blir jo som å se inn i en krystallkule. Det er vel ingen som egentlig vet hva som skjer i fremtiden.

Wizz Air spås å komme seg bra ut av koronakrisen. Her fra Molde lufthavn. Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Sammenlignes med finanskrisen

Espen Andersen er førsteamanuensis på BI. Han sier at situasjonen vi er i nå, kan sammenlignes med finanskrisen i 2008.

– Der var det rundt 20–30 prosent nedgang i flyvninger. Da tok det seks år før de var tilbake til nivået før krisen. Det tror jeg vi kan se nå og.

Espen Andersen, førsteamanuensis i BI. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han sier at spesielt flyginger i forbindelse med jobb kan gå kraftig ned fremover. Både fordi folk har en annerledes arbeidshverdag og økonomien ikke er like sterk hos forskjellige bransjer.

– Det første stedet bedrifter som sliter økonomisk kan spare, er som regel reisebudsjettet. Nå er det et oppdemmet behov for reise blant folk som motvirker dette, men det er ikke bare å skru på en bryter. Dette kommer til å ta lang tid.

– Hvordan vil bransjen utvikle seg nå fremover?

– Du vil se at en del flyselskaper kommer til å ta over markedsandeler fordi de har ressursene. Eksempelvis Ryanair og Wizz Air, som er lavprisaktører med mye egenkapital. Det motsatte av dem er Norwegian, som var på vei til å utvide da pandemien traff, og som nå ikke har penger, sier han og fortsetter:

– På den andre siden har du flyselskaper med staten i ryggen, som kinesiske og arabiske selskaper.