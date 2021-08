Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er smittevernoverlege Jan Håkon Juul i Vågan som er litt fortvilet.

De siste ukene har de fått mye Moderna og lite Pfizer. Og det dem får av Pfizer bruker de på å vaksinere 16- og 17-åringene.

– Da blir dose to Moderna, forteller Juul.

Men det er det ikke alle som liker.

– Noen har valgt å forlate vaksinasjonslokalene våre uten å ta dose to, der de bruker litt tid på å krangle med våre vaksinatører på hvilken type de skal ha.

– Det får verken vår koordinator eller vaksinatørene gjort noe med. Vi er prisgitt det vi får fra FHI.

Juul håper flest mulig får vaksinert seg nå, for å begrense spredningen av koronaviruset. Foto: Ingvild Aaen Torpe / NRK

Ikke grunn til bekymring

I dag gikk kommunen ut med informasjon om dette på nettsidene sine.

«En del velger å avstå fra å få Moderna som dose 2. Det syns vi er beklagelig, og ubegrunnet», står det.

Juul er tydelig på at folk ikke har grunn til å være bekymret:

– Resultatene i de landene man har gjort dette veldig lenge, viser at det ikke er noe høyere rate av alvorlige bivirkninger. Det er samme vaksinetype.

– Beskyttelsen du får, er minst like god.

Vågan kommune ligger i Nordland og har i overkant av 9700 innbyggere. Her fra Henningsvær. Foto: imageBROKER/Gerhard Zwerger-Scho / imageBROKER

Gir støtte

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, forteller at han selv får mange telefoner om dette.

Folk lurer på hva risikoen er, og spør om råd.

Han kan berolige:

– Disse vaksinene har blitt kombinert i flere land, og vi har ganske mye erfaring. Vi har ikke oppdaget noe uvanlig i det hele tatt.

– Dette er to veldig like vaksiner, både med tanke på bivirkninger og beskyttelsesgrad.

Ta den vaksinen du får tilbud om, er Madsens klare oppfordring. Foto: Statens legemiddelverk

Også Pfizer selv er tydelige på at man må ta den vaksinen man blir tilbudt:

– Fra et medisinsk ståsted har norske helsemyndigheter helt rett: Det er ikke viktig hvilken mRNA-vaksine som blir dose to, det viktige er at man gjennomfører vaksineringen, sier Erik Hjelvin, medisinsk direktør for Pfizer i Norge til NRK.

Noen tall: Bivirkninger av vaksine Ekspandér faktaboks Etter at det er satt 6,4 millioner doser, er det kommet inn 27 830 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 15 842 meldinger behandlet. 2456 er klassifisert som alvorlige og 13 386 er klassifisert som lite alvorlige. Det er Legemiddelverket som overvåker vaksinasjonen. – Vi får en del meldinger om bivirkninger. Men det er heldigvis veldig få meldinger om alvorlige bivirkninger, sier Madsen. Om utviklinga den siste uka opplyser han: – Det har vært en jevn økning i antall meldinger om hjerteposebetennelse og hjertemuskelbetennelse. Men det har vi ventet. Dette er noe som først og fremst rammer yngre mennesker, og nå har vi startet vaksinasjonen av yngre mennesker. – De som får dette; det går bra med dem. Det har bare vært noen få tilfeller der det har blitt mer alvorlig. Vi er ikke bekymret, når vi ser på antall meldte bivirkninger i forhold til antall doser.

Dette sier FHI

Andel av befolkningen som har fått vaksiner fra to produsenter, varierer mellom fylker og kommuner, opplyser FHI.

De viser også til at rapporter peker på en «svært høy vaksineeffektivitet av Moderna-vaksinen overfor Delta-varianten».

– Dette er data for effektivitet av første dose Moderna, som er svært høy. Og data som peker på effektiviteten av to doser Moderna.

– Vi har ikke god dokumentasjon på om effektiviteten av kombinasjonen Pfizer og Moderna er tilsvarende to doser Moderna, men vi antar at Moderna som andre dose kan være gunstig i en situasjon der Delta-varianten dominerer, skriver FHI i en e-post.

Å fullvaksinere alle med én type, ville for øvrig forsinket vaksinasjonsprogrammet med minst 2–3 uker.

– På spørsmålet om en opplever at noen er skeptiske til å blande vaksiner er svaret ja, men at mange velger å ta vaksinen når de betrygges om at dette ikke medfører noen større risiko enn å få to doser fra samme produsent.

LES OGSÅ: