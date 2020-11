Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rana kommune fikk mandag morgen varsel om to nye positive prøver. Under en pressekonferanse i dag opplyste kommuneoverlege Frode Berg om at ytterligere to personer er smittet. Disse har vært i nærkontakt med de første to.

Berg fortalte samtidig at omlag 250 personer er satt i karantene.

Kommunen opplyser at smitteoppsporingsteamet jobber med å identifisere og kontakte nærkontakter.

Kommuneoverlege Berg ber også om at alle planlagte arrangementer avlyses.

Strammer inn i fylket

Nordland fylkeskommune skriver i en pressemelding at kollektivtransporten strammes inn etter at smitten ble kjent i dag, mandag.

Dermed blir tiltakene like som i Bodø i forrige uke.

– Når situasjonen blir slik, er vi nødt til å stramme inn tiltakene i kollektivtrafikken, og se på muligheter for å avlaste i pressområder som Mo i Rana. Vi skal gjøre det vi kan, men er også helt avhengig av hjelp fra passasjerene, sier fylkesrådsleder og kriseleder Tomas Norvoll.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, oppfordrer alle passasjerer i Rana og Bodø til å se på mulighetene for alternativ transport.

Han håper samtidig at folk benytter seg av fleksibel arbeidstid eller hjemmekontor for å minke presset, mens fylket vurderer om de må sette inn ekstratiltak.

– Det viktigste er at vi sammen klarer å begrense smitten for å beskytte hverandre. Vi i fylkeskommunen skal gjøre det som er mulig for å utvide kapasiteten, men det blir vanskeligere desto flere soner i Nordland som blir røde.

Mest mulig normal hverdag

For de videregående skolene skal skoledagen gå så normalt som mulig, også i Rana og Bodø.

– Vi har over 1100 videregående skoleelever i Rana, og over 2000 i Bodø, og mange av dem tar buss til skolen. Jeg vil derfor oppfordre alle elever og ansatte i skolene til å benytte alternativ transport så langt det er mulig, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.