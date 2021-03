Under koronaåret 2020 har pantelotteriet samlet inn 30 millioner kroner mer enn i året før.

Tross for en jevn økning i inntekter fra pant gjennom de siste 12 årene ble likevel 2020 et rekordår.

Det betyr at vi nordmenn trykka på Røde Kors-knappen på panteautomaten langt flere ganger enn noen gang tidligere.

Det gjorde vi så mange ganger at lotteriet i 2020 bidrar med over 90 millioner kroner til Røde Kors. Til sammenligning var inntekten året før på 62 millioner kroner.

«Koronaeffekten»

– Det er åpenbart en betydelig pandemieffekt. Vi ser at samlet pantevolum gikk opp 26 prosent i 2020. Men dette skyldes flere ting, forklarer leder i Pantelotteriet, Gaute Langdal.

En viktig årsak til mer pant er at grensehandelen uteble, men også at den gjennomsnittlige nordmannen var mer hjemme under pandemien.

– Konsumet av mineralvann og øl skjedde i større grad i hjemmet, ettersom utesteder og serveringssteder i stor grad var stengt ned.

– Men vi har en vekst på 42 prosent, og da ligger det nok mye i et aktivt ønske om å støtte opp om Røde Kors også. Kjennskapet til lotteriet er også høyere enn tidligere, sier Langdal.

Pantelotteriet drives av Olav Thon gruppen, som eier 60 prosent. Røde Kors eier 40 prosent.

Når du panter i din lokale butikk, og donerer panten til Røde Kors, går 50 prosent av inntekten rett til din lokale Røde Kors. Foto: Maria Elsness / NRK

Lokale Røde Kors foreninger økte inntekten

Også nordlendingene støttet i 2020 Røde Kors som aldri før. Fordelt på lokallagene i Nordland delte Pantelotteriet ut 900.000 kroner. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.

Leder i Bodø Røde Kors, Øystein Nystad, sier at Pantelotteriet bidrar til at de frivillige kan bruke mindre tid på å samle inn penger, og mer tid på å faktisk være frivillig og bidra i samfunnet.

I Bodø Røde Kors skal noe av pengene gå til å kjøpe inn nytt utstyr til hjelpekorpset.

– I Bodø holder vi nå på med å bli enda bedre rustet til å kunne ta vare på folk i utmarka, og sparer til å få råd til å kjøpe ATV. Pantelotteriet er fantastisk for da kan vi kjøpe det som vi trenger.

– Det er utrulig godt med slike lettvinte penger som vi får. Det er lett å gi, og lett å ta imot, sier leder i Bodø Røde Kors, Øystein Nystad om Pantelotteriet. Foto: Røde Kors

De færreste vinner millionen

Pantelotteriet ble introdusert i 2008.

I dag brukes det i 2600 butikker, og det blir stadig flere. Veksten i inntekter skyldes nok også at flere butikker kobler seg på, men også at stadig flere trykker på knappen, sier daglig leder i Pantelotteriet Gaute Langdal.

– De aller færreste vinner en million, men i 2020 vant 14 stykker milliongevinsten. Totalt har 96 mennesker gjort det siden 2008.

Totalt i fjor kom det 91,5 millioner kroner inn i Pantelotteriet.

Av dette går 35 prosent til Røde Kors, 35 prosent er gevinster, nesten 10 prosent går til butikkene og 20 prosent går til drift, markedsføring og investeringer.