Første koronadødsfall i Nordland

En person i Rana kommune er død som følge av Covid-19, melder kommunen i en pressemelding.

Dette er det første korona-dødsfallet i Nordland.

Selv om det var kjent at personen var smittet av covid-19, var dødsfallet uventet, skriver kommunen i en pressemelding.

Personen er en av dem som har blitt smittet under det pågående smittebruddet i Rana. De pårørende er varslet.

Rana kommune har tidligere gått ut med informasjon om at det har vært smitte i bofellesskapet personen bodde i.

– Vi ser alvorlig på at vi får koronasmitte inn i et kommunalt botilbud og at en beboer har dødd, sier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana til NRK.

Til NRK sier hun at det er flere som er smittet i det samme bofellesskapet.

– Dødsfallet var uventet, og det er derfor vi har begjært obduksjon. Det er den foreløpige obduksjonsrapporten vi har fått svar på som sier at dette dødsfallet er koronarelatert.

Det er ikke avdekket rutinesvikt. Rana kommune opplyser om at de likevel vil be Fylkesmannen om en ekstern gjennomgang for å finne ut om rutinene har vært gode nok.

Første i Nordland

Dette er det første dødsfallet som følge av Covid-19 i Nordland.

I slutten av april ble et dødsfall ved UNN Narvik sykehus registrert som korona-dødsfall, men kommuneoverlegen i Narvik sa 5. mai til NRK det var en feilregistrering.