Korona-året 2020 er ei uke lengre

Husker du å ha lært at det er 52 uker i et år? Slik er det ikke. I år får vi også en uke 53. Denne «mystiske» uken starter i år, mandag 28. desember.

Per Barth Lilje er instituttleder ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo og forklarer det hele slik:

– Den aller første uka er uke 1. I år var den til og med 5. januar. Den første uka er ikke en full uke og dermed blir ikke den siste uka i året en full uke. Den siste begynner 28. desember, så da er det fire dager i uke 53.

Om vi skal finne en syndebukk er det uke 1 sin feil. Det for at det skal gå opp, siden vi regner uker fra mandag til søndag, ifølge Lilje.

– År som ikke er skuddår, har 52 hele uker og en dag, mens ved skuddår er det altså en dag ekstra: 52 uker og to dager. Året i år er skuddår, altså 366 dager, legger han til.

Ba om unnskyldning

Tidsminister og næringsminister Iselin Nybø (V) var raskt ute med å «unnskylde på det sterkeste» for den ekstra timen vi fikk da vi stilte klokkene tilbake i slutten av oktober. Nå er det altså snakk om en ekstra uke.

LANGT SOM ET VONDT ÅR: «Tidsminister» Iselin Nybø beklaget i oktober at vi får en ekstra time i 2020. Men det var ikke alt ... Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Skuddårseffekten kom heldigvis før koronaen slo skikkelig inn over oss, men når vi skal se tilbake på 2020 tror jeg vi kommer til å tenke på det som et ganske mørkt og langt år i utgangspunktet. Så både klokkestilling, skuddår og sånt har ikke hjulpet på, sier hun.

Selv kan hun ikke ta noen særlige grep for å unngå det, men det er en ting hun gjerne skulle ha gjort.

– Det var noen som mente at jeg som statsråd for tid og reiseliv, burde kunne ordne en tidsreise. Det skulle jeg gjerne fikset.

Ny frisk i 2021

Til tross for utfordringene vi har hatt i 2020, med tanke på alt som har skjedd, ser Nybø lyst på det, og trøster oss med at vi snart kan se mot en ny og frisk 2021.

Men fortsatt gjenstår det noen uker.

Nybø oppfordrer folk til å fortsette å følge helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hundre og holde oss hjemme hvis vi er syke, slik at vi i framtiden kan leve mer normalt.

– Jeg tror mange i et vanlig år bruker november til å reise til utlandet eller gjør noe de har sett fram til. Men her sitter vi, etter å ha fått beskjed om å holde oss mest mulig for oss selv.

Heldigvis går det raskt fram mot adventstid og jul.

– Hvis vi får kontroll på smittesituasjonen, og klarer å holde smitten nede, får vi forhåpentligvis en så normal jul som mulig.

Det er samtidig viktig å kose seg litt og gjøre kjekke ting.

Per Barth Lilje er ansvarlig for papirutgaven til den norske almanakken som hvert år gis ut på forlaget Gyldendal. Foto: Universitetet i Oslo

– Ringe noen du ikke har snakket med på en stund. Tenk gjerne på dem som ikke har like mange venner som deg selv. Det er mange ting å glede seg til, men oppi alt dette må vi tenke på dem som vi kan glede litt ekstra, mener Nybø.

Året mange helst vil glemme

Bortsett fra en smule frustrasjon over at vi må holde ut en uke til av 2020, tor ikke Per Barth Lilje ved Universitetet i Oslo at den ekstra uka skaper noe utfordringer.

– Jeg tror ikke det skulle gi noen spesielle problemer. Men noen vil nok stusse når de ser uke 53.

Selv kunne han nok også sluppet den 53. uka.

– Haha, det kan du jo si. Det er nok et år mange gjerne bare vil glemme.