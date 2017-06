Korgen-ranet kan bli anket til Høyesterett

De to ble i tingretten dømt til to år og tre måneders fengsel for for grovt ran av en kvinnelig bankfunksjonær i Korgen i 2014. Begge to erkjente full straffskyld, men benektet at ranet var planlagt. men anket straffutmålingen og erstatningsavgjørelsen til lagmannsretten, og nå foreligger dommen.

Mener samfunnsstraff er riktig

Mannen fikk redusert straffen sin med tre måneder, mens kvinnen fikk ni måneder lavere straff. Kravet fra ransofferet om120.000 kroner i oppreisningserstatning må paret fortsatt betale.

– Min klient er sellvsagt fornøyd med at straffen er redusert med ni måneder, men vi mener fortsatt at samfunnsstraff ville vært den mest riktige reaksjonen. Derfor vurderer vi nå å anke straffeutmålingen til Høyesterett, sier kvinnens forsvarer Alexander Rydberg Greåker.

Retten vektlegger at kvinnen deltok ikke i planleggingen av ranet og hun er ikke tidligere straffet for vinningskriminalitet når de reduserer straffen.

Ellers understreker retten av grove ran skal straffes strengt.

– Reaksjonen må bli streng. Ran utført i hjemmet innebører en grov krenkelse av offerets trygghet. Trygghet er ikke lenger til stede for fornærmede, heter det i dommen.

Finlandshetter og replika-våpen

Helgeland sparebank hvor kvinnen jobbet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det var i august 2014 at en kvinnelig bankfunksjonær i Korgen i Hemnes ble utsatt for grovt ran hjemme i sitt eget hjem. På soverommet ble hun møtt av to bevæpnede personer ikledd finlandshetter på soverommet.

– Jeg ble skremt, og husker ikke hva som skjedde før jeg kom til seg selv liggende på gulvet i entreen. Jeg var stripset på hender og føtter, forklarte kvinnen under rettssaken i febryuar i år.

Kvinnen ble satt på en puff. Hele tiden hadde hun rette to våpen mot seg.

– Mannen sa jeg ikke måtte være redd. Han sa jeg skulle oppgi koden til safen i Helgeland Sparebank hvor jeg jobbet.

Kvinnen forklarte at hun ikke kunne hjelpe dem med å åpne safen

– Det virket som jeg blir trodd. Mannen henter håndveska mi, og tar ut bankkortene mine og 16.500 kroner i kontanter.

Forlatt alene i kjelleren

Deretter ble stripsene på beina fjernet, og hun blir geleidet ned i kjelleren. Deretter stripses armer og bein sammen bak på ryggen slik at det ikke er mulig å røre seg.

– Mannen sier jeg skal forholde seg rolig, og at de vil ringe politiet og fortelle hvor jeg ligger.

Etter en time blir fornærmede funnet i kjelleren av søsteren. Etter ranet har kvinnen følt seg utrygg, og hun klarte ikke å fortsette i jobben.

Slet med rus

Inntil i fjor vår var de to ranerne på frifot. På bakgrunn av opplysninger som kom fram i TV2-programmet «Åsted Norge» ble de pågrepet i en leilighet i Oslo i mai.

Under rettssaken i februar fortalte han at han har tenkt mye på fornærmede etter han ble pågrepet i fjor.

– Jeg forstår godt at hun har hatt det tungt. Jeg beklager det, uttalte mannen.