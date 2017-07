Kontroll på brannen

Brannen i Hopen ved Kabelvåg i Lofoten er under kontroll. Ifølge Lofotposten fikk personer på stedet slukket brannen før brannvesenet ankom stedet. – Brannvesenet har gått over huset med varmesøkende kamera, og situasjonen er per nå klar, sier innsatsleder Svein Christiansen til avisen.