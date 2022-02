Oppgitt over at folk ikke kommer seg opp av sofaen og drar på konsert

Kulturbransjen har blødd etter to år med pandemi.

Gleden var derfor selvsagt stor da regjeringen endelig kunne fortelle at de fjerner de fleste koronarestriksjonene.

Nå kan vi igjen dra på konsert uten å måtte holde avstand og bruke munnbind.

Men aktørene i kulturbransjen er bekymret over at folk ser ut til å ha endret vaner, og ikke kommer seg opp av sofaen.

– Nå har vi sittet i nesten to år og sett på Netflix og spist potetgull, sier festivalsjef for Parken i Bodø, Gøran Aamodt, til NRK.

Vaner dannet gjennom en lang pandemi som ikke inkluderer å oppsøke konserter og kulturarrangementer.

– Det har fått ganske store ringvirkninger som vi dessverre tror kan vare lenge.

Ingen «klondykestemning»

Aamodt sier den siste nedstengningen traff hardt.

Han forteller om artister som normalt sett selger 500–1000 billetter, men som nå selger 50 billetter.

– Det er dessverre som fryktet, forklarer festivalsjefen.

– Det har absolutt ikke vært noen klondykestemning på billettsalget.

Alle arrangementer han styrer med frem til mars og april er det labert salg på.

– Vi føler at FOMO – såkalt fear of missing out, er ikke-eksisterende. Man har lært over lang tid at kultur kanskje ikke er så viktig, og Netflix er blitt kjempeviktig.

– Vi trenger at folk oppsøker kultur igjen, hvis ikke kommer dette til å bli en varslet krise.

– Man ser ikke bare dette i Norge, man ser det over hele verden. At det er et avventende billettsalg. Så kulturen er ikke friskmeldt, selv om landet er gjenåpnet, sier arrangør Aamodt. Foto: Parkenfestivalen

Live Nation: – Flere konserter enn noen gang

Også Norges største konsertarrangør, Live Nation, merker at det går langsomt.

– De største artistene selger godt. Men de som befinner seg i et mellomsegment, de sliter mer, forteller Martin Nielsen.

Nielsen er sjef for bookinger i selskapet.

Han peker på en tilleggsutfordring: Mange konserter som har solgt dårlig under nedstengninga, må nå relanseres for å skape ny blest rundt arrangementet. Slik at man får solgt nok billetter.

Dermed blir det stor konkurranse om et publikum som foreløpig sitter litt på gjerdet. Siden både «gamle» og nye konserter skal markedsføres.

– Det er flere konserter enn noen gang før. Da er det uunngåelig at noen blir tapere.

– Hva slags konsekvenser får det?

– Det er klart, at det bidrar til å skape en større uro.

Han mener likevel det er for tidlig å konkludere. Da samfunnet åpnet sist, tok det litt tid før salget tok seg opp igjen.

– Men om det ikke har tatt seg opp om en måneds tid, tror jeg mange vil slite.

Omstilling for mange

Tone Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører.

Hun sier folk nok har blitt vant med at konserter og større arrangementer er noe man unngår, og at det derfor vil ta noe tid før publikum er tilbake for fullt.

– Mange har fått et nytt mønster i hverdagen, hvor sofaen og Netflix også føles ganske bra. Ikke et vondt ord om det, men vi trenger levende møter også.

– Jeg tror nok det er en omstilling for mange å skulle oppsøke store menneskemengder igjen, forteller Østerdal.

Tone Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Derfor tar hun til orde for at vi må endre måten man snakker om det å møtes på konsert og kulturtilstelninger:

– Nå må det bli slutt å snakke om at det er skummelt med folkemengder. Alle resultater vi sitter på fra forskning og undersøkelser tilsier at det er trygt å delta på kulturarrangementer, sier hun.

– Selv om man får potensielt mange nærkontakter på et arrangement, så er det ikke dermed sagt at det er noe økt smittefare, sier hun, og viser til en dansk undersøkelse (ekstern lenke).

– Er det bekymringer i bransjen?

– Det er som forventet, at vi ikke går rett opp på 2019-nivå etter gjenåpninga. Men det er klart at det er en bekymring på kort sikt. Vi vil fortsatt trenge økonomiske tiltak.

– Det er ikke slik at krisen er over, selv om landet er åpnet opp. Det er lange forsinkelser i næringskjeden, så man vil kjenne på konsekvensene både ett og to år fremover.