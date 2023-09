Konkurransetilsynet: Norwegian får ikke kjøpe Widerøe

Konkurransetilsynet sier midlertidig nei til Norwegians kjøp av Widerøe.

Tilsynet skriver i en pressemelding at det trenger mer tid til å vurdere oppkjøpet. Begrunnelsen for det er at tilsynet frykter at oppkjøpet skal gi mindre konkurranse i det norske flymarkedet.

Konkurransetilsynet har i dag varslet at behandlingen av Norwegians oppkjøp av Widerøe forlenges.

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og vi ser frem til den endelige avgjørelsen i saken, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet og har levert inn en omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

– Vårt mål med kjøpet av Widerøe ligger fast. Vi vil skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare, ha hovedkontor i Bodø og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Karlsen.

Konkurransetilsynet har varslet at de innen 17. november 2023 vil legge frem en ny vurdering. Siste frist for Konkurransetilsynets gjennomgang er 3. januar 2024. Både Norwegian og Widerøe vil fortsette å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig.