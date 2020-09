Har du dyrket den kuleste grønnsaken?

Det er tid for å høste inn det som er blitt sådd.

Men i alt det gode som blir plukket opp av jorda dukker det hvert år opp merksnodige grønnsaker. Potet formet som hjerte. Gulrot formet som et par som omfavner hverandre.

Dette er faktisk gulrøtter. Merkelige, men gode på smak. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

NRK Nordland ønsker å hylle grønnsaker som skiller seg ut. Dersom du drar opp en gøy grønnsak fra jorda i høst er det derfor fint om du kan knipse et bilde av dem og legge den ut på Instragram under emneknaggen #nrkhøsting , eller sende den til nordland@nrk.no.

Frist for å delta i konkurransen er 11. oktober 2020.

En jury plukker så ut finalister som leserne, lytterne og seerne stemmer på. Vinneren får en NRK Nordland-kjølebag.

Poteten reddet Norge

Lise Osvoll fra Sortland i Vesterålen har tidligere skrevet barnebok om torsk.

Lise Osvoll har skrevet barnebok om poteten. Foto: PRIVAT

I høst er hun aktuell med ei ny barnebok, denne gang om poteten: «Knollen som reddet Norge». Hun er en av dem som sitter i juryen som skal plukke ut finalistene, og hun hilser denne konkurransen velkommen.

– Poteten har hatt utrolig mye å si for Norge og nordmenn. Den har utryddet mangelsykdommer som for eksempel skjørbuk, hindret mange fra å sulte i hjel og sørget for befolkningsvekst, sier hun.

Men av de mer ukjente følgene potet har hatt for folk i Norge er at den har gjort oss høyere.

– At vi ble høyere fant vi ut ved å måle soldatene, og da så man at soldatene hadde blitt betraktelig høyere etter at poteten ble hverdagskost i Norge. Da var det bokstavelig talt snakk om befolkningsvekst, sier hun.

Osvoll håper det kommer inn grønnsaker som har karakter, hvor man nesten kan se en personlighet.

Hormonsjokk

Den andre som sitter i juryen er Jan Erling Wasmuth fra Bodø, NRK Nordlands egen ekspert på naturens mysterier.

Han har selvfølgelig forklaringen på hvorfor gulrøtter av og til blir veldig rare.

Jan Erling Wasmuth fra Bodø sitter i juryen som leter etter kule grønnsaker Foto: Martin Steinholt / NRK

– Gulrøttene får rett og slett hormonsjokk når de plantes om. Hormoner sendes ut slik at røttene vokser i alle mulige retninger. Hvis man lar de stå i ro uten omplanting så vokser de den rette veien, nemlig nedover, sier han.

Men selv om de er rare må du ikke finne på å kaste dem.

– De smaker nesten enda bedre de som har vokst seg rare, sier Wasmuth.

Han regner med det kommer inn mange gulrøtter og poteter i denne konkurransen, men synes selv det hadde vært veldig kult om det også kom inn noen spennende og eksotiske.