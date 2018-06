Kongeparet besøker Nord-Norge – fikk votter i gave

Kongeparet begynte i dag sin fylkesturné i Nordland, og første stopp var Sørfold kommune.

Marianne Åsbakk hadde fått en spesiell oppgave under besøket. Nordland venter fremdeles på sommeren, og Åsbakk skal sørge for at kongeparet ikke fryser på hendene.

– Ja, det kan du si. Det var vel ikke helt det som var tanken, at de skulle behøve votter i juni. Men når du ser på gradestokken så er det jo nødvendig.

For været i Sørfold var både vått og kaldt. Regnet plasket ned på publikum, men det så ikke ut til å plage verken kongeparet eller de oppmøtte.

Marianne Åsbakk viser fram vottene fra Sørfold Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Gir varmegaranti

Vottene kongeparet fikk utdelt er designet av Åsbakk, som er leder for Straumen og omegn husflidslag.

– De er lysegrå med en fin blåfarge. Også har de kommunevåpenet på toppen av hånden og et fint mønster inni.

– Har de anti-frysegaranti?

Sørfold-vottene kongeparet fikk Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Ja, det har de, ler hun, og forsikrer om at det er ordentlig ull som er brukt.

Marianne Åsbakk er ikke originalt fra Sørfold, men har bodd i kommunen i 24 år. Hun ble forståelig nok svært glad for oppdraget.

– Det var utrolig artig å bli spurt om det. Det må jeg si. Jeg ble veldig overrasket, stolt og beæret. Det er kjempefint å kunne være med på noe sånt, sier hun smilende.

Imponert over håndverket

Etter overrekkingen av vottene stod Åsbakk stolt som en hane, med gode skussmål fra dronningen selv.

– Hun sa at det virket som et veldig godt garn, og hun roset fargene i stoffet. Hun spurte også om hva slags garn det var.

– Hva slags garn er det?

– Det heter sterk. Det er en blanding av alpakka og ull. Det er ikke bare norsk, men det er mykt, godt og varmt.

Dronning Sonja og kong Harald under mottakelsen i Sørfold. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det var kun seks grader i Sørfold, og værmeldingen er ikke nådig for resten av kongebesøket. Det gir Åsbakk et visst håp om at de får bruk for gaven.

– Ja, jeg vil tro de får god bruk for dem, men om de faktisk gjør det er en annen sak. Jeg håper de ikke bare legger dem i en kasse en plass, for dette er votter som skal brukes, avslutter hun.

Kongeparet skal nå videre til kommunene Steigen, Røst, Værøy og Moskenes.