Kongen avslører «hemmeligheten» for å klare hektisk reiseprogram

– Jeg synes de er utrolig spreke som reiser landet rundt.

NRK møter de pensjonerte fiskerne Halfdan Karlsen og Walter Nilsen i Reine i Lofoten, hvor kongeparet torsdag avsluttet sitt tre dager lange besøk i Nordland.

Tidligere på turen har kong Harald og dronning Sonja besøkt både Røst, Værøy, Sørfold og Steigen. Programmet har hatt opptil 15–16 punkter per dag, og inneholdt alt fra taler og kulturinnslag til middager og møter med lokalbefolkning og presse.

Halfdan og Walter er jevngamle med nå 81 år gamle Kong Harald, og gir uttrykk for at de er imponerte.

– Det er beundringsverdig hva de klarer med, konstaterer de.

– Føler oss ikke så gamle som vi er

I april var Kong Harald sykemeldt en uke på grunn av overbelastning og smerter i en fot. Da måtte Kongen avlyse flere arrangementer.

Da kongeparet møtte pressen torsdag, poengterte Kongen at både han og Dronningen er ved god helse, og at dette er «hemmeligheten» til at de klarer å gjennomføre et så tettpakket program som det de har gjennomført i Nordland denne uken.

– Vi har begge vært heldige og holdt oss friske. Helse er førsteprioritet. Vi føler oss ikke så gamle som vi er, det er det vel ingen som gjør, sa han med et smil.

Dronningen la til at det å kunne reise med kongeskipet gjør hverdagen mye enklere.

– Ellers så hadde vi ikke klart dette.

NRK har tatt en titt på reiseruten, og anslår at kongeskipet har tilbakelagt rundt 300 kilometer på sin reise i fylket.

Innlagt på sykehus i fjor

Kong Harald har hatt noen helseplager i senere tid.

I november ble han innlagt på Rikshospitalet i Oslo på grunn av en infeksjon. Han ble utskrevet noen dager senere, og formen ble beskrevet som fin.

Lenge før det, i 2003, ble han operert for kreft i urinblæra. Året etter resulterte en urinveisinfeksjon i sykehusinnleggelse. I 2005 fikk han transplantert nye hjerteklaffer.

Utover dette, har Kongen stort sett vært frisk og ved godt mot.

– Det viktigste kongeparet gjør

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier til NRK at Kongen nok hadde et visst behov for å understreke at helsen var god nettopp i dag.

Kjell Arne Totland er kjent hoffreporter og kongehusekspert i Norge. Foto: Farid Ighoubah

– Det er samme uke som flere ukeblader har hatt store saker om hans vonde bein. Kongen er kanskje litt dårlig til beins om dagen, men anser seg altså selv for å være ved god helse.

– Det er jo heller ingen tvil om at både Kongen og Dronningen er i svært god form til 81- åringer å være. Kongen er jo fortsatt en aktiv seiler, bemerker Totland.

Totland sier videre at de årlige fylkesturene er noe av det aller viktigste kongeparet gjør «på hjemmebane» – og noe de alltid gleder seg til.

– Jeg er overbevist om at disse reisene også styrker båndene mellom folk og drott, og således gjør kongehuset relevant også for nye generasjoner.

