Kongen avlyser Bodø-besøk

På grunn av kong Haralds sykmelding er besøket til Bodø 13. mars dessverre avlyst.

Det skriver Slottet i en melding.

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo søndag kveld etter å ha blitt syk i Malaysia og fraktet hjem med fly.

Kongen var på ferietur i Malaysia da han ble syk med en infeksjon 27. februar. Han har fått operert inn en midlertidig pacemaker og ble fløyet hjem til Norge søndag. Han er sykmeldt i to uker.

Kong Harald skulle delta i den offisielle åpningen av Norsk Luftfartsmuseum sin Sea King-utstilling onsdag 13.mars.

Det er ventet gjester som på ulikt vis har vært knyttet til den norske redningshelikoptertjenesten i disse 50 årene

Sentralt i utstillingen er et autentisk og intakt Sea King-helikopter, som er donert til museet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Søk- og redningshelikopteret Sea King har tjenestegjort i Norge i hele 50 år, fra 1973 til 2023, og er kjent for de fleste nordmenn for sin sentrale rolle i redningstjenesten over hele landet, langs kysten og til havs.

Museets helikopter var med i den første gruppen Sea King, som ble satt i drift i 1973, og var blant de aller siste som ble faset ut til fordel for de nye SAR Queen redningshelikoptrene i desember 2023.