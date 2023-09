Kong Harald til Bodø for å vigsle ny biskop

Kong Harald har takket ja til å delta under vigslingen av ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme søndag 19.november i år, melder Statsforvalteren.

Den høytidelige seremonien skjer i Bodø domkirke klokken 11.00, med en mottakelse for inviterte gjester etterpå.

– Vi er veldig glade for at Hans Majestet Kong Harald ærer oss med sitt nærvær under vigslingen av ny biskop. Det følger opp en flott tradisjon hos både Kongehuset og folkekirka som vi setter stor pris på. At Kongehuset er til stede gjør begivenheten ekstra høytidelig for oss i Sør-Hålogaland, sier Ole Christian Erikstad, stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme.

Hvem som blir ny biskop etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir avgjort under Kirkerådets møte i Bodø 21. september.

Det er Statsforvalteren i Nordland som koordinerer Kongens program i Bodø.