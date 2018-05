Gebiss, smykker, og penger er alle ting som har vært normalt å gi i gave til konfirmanten.

Men gjennom tidene har gavetradisjonene endret seg i takt med den økonomiske utviklingen i Norge.

En undersøkelse gjort av TNS og Nordea viser at en konfirmasjon koster i gjennomsnitt 36.500 kroner. Samme året viste tall fra DNB at hver konfirmant får i snitt 40.000 kroner hver.

– Miljøvennlig med pengegaver

Anita Borch har forsket på julegavevaner til folk. Ifølge Borch er materielle gaver «ut.»

– Vi lever i et samfunn hvor man uttrykker mye av sin identitet gjennom ting, og vi gidder ikke å bruke ting som man ikke føler uttrykker deg som person.

Anita Borch forskningsleder for Forbrukerpolitikk og -økonomi ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Foto: Emrah Senel / NRK

Gavemønsteret har holdt seg ganske likt de siste 20 årene, men engasjementet for miljøet har mer å si for hva vi gir nå.

– Før ble det gitt mye gaver som kanskje ikke ble brukt. I dag kjøper vi ting når vi har behov for det, og terskelen for å kjøpe ting har blitt høyere. Muligheten for å treffe med en gave er vanskelig, så pengegave er en miljøvennlig løsning på det problemet.

Penger er ikke upersonlig

Mange kjenner på presset for å både gi og få mye penger.

– Dette er en sårbar fase hvor sosiale forskjeller mellom folk vil vises veldig tydelig, sier Borch.

Men det er mange gode ting ved å gi penger i gave, selv om vi har en forestilling av at det er upersonlig, sier forskeren.

– Dette er en markering av overgangen fra barn til voksen, og ved å gi penger blir det et budskap om at konfirmanten er stor nok til å velge selv hva han vil bruke de på.

Ingen vil ha smykker lengre

Forsker ved KIFO Pål Ketil Botvar, sier det er vanskelig å finne ut av hva folk fikk i gave langt tilbake i tid.

– Før var det vanligere å få gaver som det ikke er lett å måle verdien av, som for eksempel smykker. Hvor mye man fikk avhang av hvor stor familien og selskapet var. Sosial klasse og bosted var også viktige faktorer, sier Botvar.

Mens smykker var en fin gave før, er det ikke lenger det som gjelder for konfirmantene, mener han.

– Folk vil ikke ha smykker lengre. De vil ha penger som kanskje fort forsvinner til russebuss.

Fra 50 til 15000 kroner

Vi spurte folk når de ble konfirmert og hva de fikk til konfirmasjonen sin. Under kan du lese svarene som er samlet i en oversikt over typiske gaver fra 50-tallet frem til i dag.

50-tallet

Gaver til fritidsaktiviteter og pengegaver fra 50 til 400 kroner fikk konfirmantene.

Dette fikk folk flest på 50-tallet Ekspandér faktaboks 1952 – Dekk og sykkel.

1952 – Smykker og 50 kroner.

1954 – Smykke og 150 kroner.

1955 – Fiolin.

1959 – Toalettveske, smykker, klokke og 425 kroner. Svarene er fra NRK Nordlands følgere på Facebook.

60-tallet

Mange fikk paraply, klær, tilbehør og pengegaver fra 50 til 1200 kroner.

Dette fikk folk flest på 60-tallet Ekspandér faktaboks 1960 – 180 kroner.

1961 – Koffert, smykker og 70 kroner.

1965 – Regnkåpe, sølvskje, sølvsmykke og 50 kroner.

1966 – Brun bag, paraply og 50 kr.

1966 – 500 kroner.

1967 – Klokke, ring, sykkel og 1200 kroner.

1967 – Slipsnål, mansjetter.

1968 – 930 kroner.

1968 – Paraply, sølvsmykker, speil og børstesett og 120 kroner.

1969 – Ca. 1000 kroner.

1969 – Smykker, paraply, armbånd og 865 kr. Svarene er fra NRK Nordlands følgere på Facebook.

70-tallet

Smykker og ringer i gull og sølv, salmebok, og pengegaver fra 125 til 5000 kroner.

Dette fikk folk flest på 70-tallet Ekspandér faktaboks 1971 – Gaver og 865 kroner.

1972 – Smykker, salmebok, paraply og ca. 800 kr.

1972 – Sølvskjeer, smykker og ca. 2500 kroner.

1972 – Sølvsmykker, og penger.

1973 – Ring, smykker og ca. 700 kroner.

1974 – 125 kroner.

1974 – 500 kroner.

1975 – gullsmykke, morgenkåpe, sølvsmykke, gullring, 1050 kroner.

1977 – Krølltang og 5000 kroner.

1977 – Gaver og ca. 950 kroner.

1978 – Smykker, sølvtøy, salmebok og penger. Svarene er fra NRK Nordlands følgere på Facebook.

80-tallet

På denne tiden var smykker fortsatt et sikkerstikk. Diverse teknologi som TV og kamera preger også tiåret. Beløpet for pengegaver lå på litt over 1000 til 7500 kroner.

Dette fikk folk flest på 80-tallet Ekspandér faktaboks 1981 – Smykker, ringer, øredobber, toalettveske, paraply, koffert, klokke, salmebok, fotoapparat og penger.

1981 – 1800 kroner.

1982 – Stereoanlegg, TV, kassettspiller, fotoapparat og 4200 kroner.

1982 – Smykker og ca. 4000 kroner.

1983 – 3700 kroner.

1984 – Kassettspiller, tobakk og “annet tull”.

1984 – Smykker, bunad og 2100 kroner.

1986 – Smykker og 5000 kroner.

1988 – Bunad, selskap, englandstur, bestikk, smykker og 7500 kroner.

1989 – Gullsmykke og ca. 7000 kroner. Svarene er fra NRK Nordlands følgere på Facebook.

90-tallet

Beløpet på hvor mye penger man fikk som konfirmant har steget fra 80 tallet. 6000 til 17000 kroner fikk konfirmantene. Bunad begynte også å bli en populær gave.

Dette fikk folk flest på 90-tallet Ekspandér faktaboks 1990 – 16 000 kroner.

1991 – Kamera, smykker, 17600 kroner.

1994 – Bunad, selskap, smykker, sølvbestikk, og 6500 kroner.

1995 – Bunad, selskap, smykker, ringer, salmebok og ca. 8000 kroner.

1996 – Gaver, 13000 kroner.

1996 – Smykker, ringer og 11000 kroner.

1996 – Bunad, smykker, ringer, klokke og 6500 kroner.

1998 – Videokamera, stereoanlegg, smykker og litt penger.

1998 – VHS spiller, lommekniv i sølv, fotballkjede, øreringer og 6000 kroner.

1998 – Sykkel, adidas klær og ca. 9000 kroner. Svarene er fra NRK Nordlands følgee på Facebook.

2000-tallet

Smykker står fortsatt sterkt, flere får PC, og pengegavene ligger på 7500 til 15000 kroner.

