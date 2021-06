RH Ragnhild Hansen: Spennende 👍Håper jeg finner ut mer😊 - datter 1933 modell😊

Kommentaren ble publisert under et innlegg på Sortland Museums Facebook-side i februar.

De skulle lage en ny utstilling om arbeiderkampen i Vesterålen. En av personene de skulle fortelle om er Nils Olsen. En viktig person i etableringen av fagbevegelsen i Melbu på 1930-tallet.

Olsen vokste opp som en fattig gutt fra bygda Lekang i Hadsel. På bildet museet delte på Facebook er han avbildet i kapteinsuniformen til Den spanske folkearmé.

Som ung mann hadde han nemlig kjempet mot Franco-regimet under den spanske borgerkrigen på 1930-tallet.

Museet etterlyste mer informasjon om nordmannen på bildet. Ragnhild Hansens far.

Kort tid etter dukker det opp en ny melding i kommentarfeltet.

RR Randulf Riderbo: Jeg er så langt jeg vet eldste sønn til Nils og vil selvsagt bidra med alt som måtte være av betydning og/eller av interesse for det arbeidet dere har satt igangsatt for å få frem hvem min far var og hva han sto for og hva han reelt sett fikk gjort og utført av betydning for etterslekten etc.



Mitt navn er:

Randulf Å Riderbo

– Jeg ante ikke at jeg hadde en halvsøster, forteller Randulf Riderbro (82).

– Nei, hun er mer enn en halvsøster. Hun er min søster, understreker han etter lørdagens møte.

Etter at de ble klar over at hverandre tidligere i år, har Randulf og Ragnhild snakket en del på telefonen.

– Det var utrolig hyggelig å endelig møtes, sier Ragnhild Hansen.

Selv lærte hun aldri å kjenne sin egen far.

– Men jeg har jo lurt på hvor jeg har fått en del av mine egenskaper fra. De kan ikke komme fra den familien jeg vokste opp med. Nå forstår jeg mer, forteller hun.

VILLE IKKE SNAKKE OM PAPPA: Ragnhild Hansen forteller at hennes mor ikke ville snakke om faren Nils Olsen. Her sammen med bror Randulf Riderbro. Foto: Eldar Syversen / NRK

Helten få nordmenn kjenner til

Nils Olsen var en fattiggutt fra Lekan utenfor Melbu. Han leste Marx og engasjerte seg politisk. Da industrieieren Gunnar Fredriksen heiste nazistenes flagg over butikken sin i Melbu i 1933, syklet Nils Olsen, sammen med brødrene Hammond og Arne Pettersen, inn til tettstedet for å rive flagget ned.

Olsen sto også fremst i kampen for å fagorganisere de ansatte på sildeoljefabrikken Neptun i Melbu, da eierne ville sette ned lønna til de ansatte. Selv om tilgangen på sild var svært god.

Faren til Randulf Riderbro og Ragnhild Hansen hadde også en markant rolle blant fremmedkrigerne som kjempet mot Franco-regimet under den spanske borgerkrigen på slutten av 1930-tallet.

– Jeg har hatt et nært forhold til pappa, men visste bare litt om hans historie, sier Riderbro.

– Han snakket lite om den spanske borgerkrigen, men han var stolt av å ha vært med der. Han hadde ingen problemer med å snakke litt om uniformen hvis han hentet den frem.

Randulf husker også at familien ofte fikk besøk av Nordahl Grieg. Poeten og forfatteren som blant annet støttet kommunismen, og var en tydelig motstander av Hitlers regime.

– Vi visste jo at pappa var med på en del politiske møter og slikt, men han dreiv aldri med propaganda.

– Hvorfor tror du han holdt mye av historien sin hemmelig?

– Jeg tror det var av hensyn til oss. Han ville ikke gjøre tilværelsen vår vanskeligere enn den var.

Ane Høyem er enhetsleder ved Sortland Museum. Hun tror Nils Olsens kommunistbakgrunn er det som har ført til at hans historie ikke har blitt fortalt tidligere. Men nå er altså Nils Olsen en del av den ferske utstillingen til museet.

– Vi har fått utrolig mye hjelp for å sette sammen Nils Olsens historie. Fra alle mulige folk. Han var en person som ikke bare gjorde en forskjell i Melbu, men som gikk videre og gjorde utrolig mye mer, sier Ane Høyem.

– Nils Olsen er absolutt en ukjent helt. For et liv han levde.

VIKTIG MANN: Ane Høyem, enhetsleder ved Sortland Museum, forteller at Nils Olsen var en sentral person for arbeiderkampen i Melbu, i en tid der det var krise både internasjonalt, nasjonalt og lokalt på tettstedet. Foto: Eldar Syversen / NRK

Randulf Riderbro er stolt over at farens historie nå blir kjent.

– Pappa hjalp alle. Og han ville ikke ha noe for det heller. Jeg husker at han kunne snike seg ut om natten for å hjelpe folk med forskjellige ting. Det er denne solidariteten som førte til at jeg ble advokat. Det å kunne hjelpe folk som trenger hjelp. At hans historie nå blir fortalt, betyr utrolig mye, sier Riderbro, som selv mener det også er viktig å fortelle hvordan farens liv endte.

Tok sitt eget liv i 1971

Etter å kjempet for arbeidernes rettigheter i Melbu, kjempet for det spanske folk, og vært aktiv i motstandsbevegelsen under andre verdenskrig, jobbet Nils Olsen som håndverker i sine siste år.

Etter en ulykke da han jobbet som murer, var det hans tur til å ha behov for hjelp.

– Men han fikk ikke den hjelpen han trengte fra Nav. Han som hadde hjulpet andre gjennom hele sitt liv, endte opp som en tiggerfant fra instans til instans. Han var så skuffet over systemet, sier Randulf Riderbro.

Nils Olsen tok sitt eget liv i 1971.

– Det var så tungt for pappa å ikke få hjelp, sier sønnen.

– Heldigvis har systemet blitt bedre nå, men det er fortsatt folk som ikke får den hjelpen de har behov for.