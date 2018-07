Kommunetopp kjørte fra promillekontroll på havet – sier han aldri så politiet

Den 17. juni var rådmann Børge Toft i Alstahaug kommune på vei hjem fra et arrangement på Husvær. I forbindelse med arrangementet gjennomførte politiet promillekontroll, men Tofts båt stanset ikke for politiet.

Nå er han ilagt et forenklet forelegg for å ikke ha etterkommet politiets tegn og signal. Rådmannen sier selv at han aldri var klar over at politiet forsøkte å stoppe ham.

– Det var rett og slett fordi jeg aldri så politiet, og visste ikke at de hadde promillekontroll. I ettertid har jeg fått forståelsen av at politiet lå rett bak meg i lav fart da jeg kjørte fra dem, sier han til NRK.

Han vektlegger at hendelsen er svært beklagelig, og begrunner hendelsen med at han aldri så at politiet ønsket å stanse ham.

– Var ikke klar over at politiet ville stanse båten

Ifølge flere vitner skal politiet ha brukt blålys og kommet nært inntil båten før han kjørte ifra dem. Toft forteller at det nok kan hende at politiet har kjørt etter han med blålys, men at han aldri opplevde at politiet lå tett opptil båten hans med blålys.

– Om jeg hadde sett blålys og politibåten i seg selv, hadde jeg aldri kjørt fra dem. Det er utrolig beklagelig.

– Hadde du promille da politiet prøvde å stanse deg den 17. juni?

– Nei, i løpet av den konserten drakk jeg tre øl, jeg vil tro jeg sannsynligvis nesten kunne ha kjørt bil. Men i forhold til promille og båt var det aldri noe problem.

– Unndro seg promillekontroll

Lensmann ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, Tom Gjertsen bekrefter at de gjennomførte en promillekontroll i forbindelse med arrangementet.

– Tre ble tatt med lavpromille, og én unndro seg kontroll, sier han.

Patruljen forsøkte å følge etter rådmannens båt i 15 minutter, men greide ikke å ta den igjen. Først neste dag kom de i kontakt med Toft, men da var det ikke lenger aktuelt å gjennomføre en promillekontroll.

– Når vi ikke får tak i han før på søndagsmorgenen forsvinner mye bevisverdi, så da går det over i vanlig etterforskning. Patruljen følger opp saken. Han får et forelegg for å ikke etterkomme politiets tegn og signal.

Lensmann Tom Gjertsen ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor sier at de fulgte etter rådmannens båt i omtrent 15 minutter. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Han sier selv at han ikke var klar over at dere var der og at han ikke var bekjent med at dere var i nærheten av båten hans?

– Det blir vanskelig for oss å uttale oss om, det får stå for hans regning.

Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø er kjent med saken, og sier følgende i en kommentar til NRK:

– Vi registrerer at vår rådmann har fått et forenklet forelegg for uaktsom kjøring på havet. Vi tar det til orientering og oppfatter at politiet har avsluttet saken slik den ligger i dag, ut over det har vi ingen kommentarer, sier han.

NRK ble tipset om saken den 27. juni hvor tipset gikk ut på at rådmannen og en annen person i kommunen hadde kjørt fra politiet, den andre personen ble senere sjekket ut av saken. Da NRK konfronterte Toft med tipset, avviste han hele problemstillingen til tross for at han allerede hadde vedtatt forelegget fra politiet.

– Når NRK ringte, hadde jeg vært på et privat arrangement. I dét tilfellet var jeg mer opptatt av å snakke med personen om ryktet som gikk, som han overhodet ikke var involvert i, svarer rådmannen.