Kommunetopp kjørte fra politiets promillekontroll

En mann skulle kjøre båt hjem fra fest på Husvær 17. juni i år, da politiet hadde promillekontroll på havet. Men mannen fikk ikke med seg at de prøvde å stoppe han, sier han til Helgelands Blad.

Stor fart

Basert på vitneforklaringer skal føreren ha hatt høy fart på båten med politiet og blålys jaktende etter.

– Patruljen prøvde å gi tydelige tegn for at kommunetoppen skulle stanse, men i stedet for å stanse skal mannen ha gasset ekstra på og kjørt fra politiet, sier politiadvokat Finsås Einrem til Vefsn No.

Vær aktsom

Ordfører i Alstahaug Bård Anders Langø sier de har registrert saken i forbindelse med uaktsom kjøring med motorbåt.

– Slik vi oppfatter det har politiet med dette avsluttet saken, og det tar jeg til orientering. Det er viktig å følge regler og være aktsom under kjøring med båt, og at alle må følge de gjeldende lover og regler når man håndterer fartøy på sjøen, skriver Langø i en e-post til NRK.

– Ut over dette har jeg ikke flere kommentarer, skriver Langø.